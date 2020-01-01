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Через поширення небезпечного шкідника у Луцькому районі ввели карантин

Через поширення небезпечного шкідника у Луцькому районі ввели карантин
У Луцькому районі виявили небезпечний карантинний шкідник - американський білий метелик, який пошкоджує понад 250 видів культур.

Про це йдеться на сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.

У зв’язку з цим на території сіл Боратинської сільської ради Луцького району від 15 липня запровадили карантинний режим на площі 1081,13 га. Зокрема, йдеться про такі села, як Мстишин - 376,82 га, Вербаїв - 227,22 га, Лучиці - 143,79 га, Коршовець – 333,3га.

Серед найулюбленіших культур шкідника є клен, шовковиця, бузина, волоський горіх, вишня, слива, яблуня та інші плодові культури.

Поширюється шкідник перельотами і за вегетаційний період може переміститися на 25 – 40 км, в основному по направленню вітру. Гусениці переносяться повітряними потоками, а здатність їх голодувати протягом 2 тижнів призводить до того, що вони в пошуках їжі можуть переміщатися в різні райони, потрапивши в транспортний засіб, та, виживши, дають початок новим вогнищам.

У випадку виявлення американського білого метелика необхідно здійснювати заходи щодо його знищення:

- збір та знищення гусениць та кладок яєць;

- обрізку гілок з гніздами гусені, які необхідно спалювати у спеціально відведених місцях;

- очищення дерев від нашарування кори;

- знищення рослинних решток;

- перекопування пристовбурових кругів в садах парках та на присадибних ділянках;

- масовий вилов за допомогою феромонних пасток та ловчих поясів;

- обробки інсектицидами та біопрепаратами в період відродження гусениць згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні».

- обробки дерев та кущів проти шкідників по голій кроні (лютий – березень) згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні».

При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

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Теги: Луцький район, шкідник, карантинний режим
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