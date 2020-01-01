Через поширення небезпечного шкідника у Луцькому районі ввели карантин





Про це



У зв’язку з цим на території сіл Боратинської сільської ради Луцького району від 15 липня запровадили карантинний режим на площі 1081,13 га. Зокрема, йдеться про такі села, як Мстишин - 376,82 га, Вербаїв - 227,22 га, Лучиці - 143,79 га, Коршовець – 333,3га.



Серед найулюбленіших культур шкідника є клен, шовковиця, бузина, волоський горіх, вишня, слива, яблуня та інші плодові культури.



Поширюється шкідник перельотами і за вегетаційний період може переміститися на 25 – 40 км, в основному по направленню вітру. Гусениці переносяться повітряними потоками, а здатність їх голодувати протягом 2 тижнів призводить до того, що вони в пошуках їжі можуть переміщатися в різні райони, потрапивши в транспортний засіб, та, виживши, дають початок новим вогнищам.



У випадку виявлення американського білого метелика необхідно здійснювати заходи щодо його знищення:



- збір та знищення гусениць та кладок яєць;



- обрізку гілок з гніздами гусені, які необхідно спалювати у спеціально відведених місцях;



- очищення дерев від нашарування кори;



- знищення рослинних решток;



- перекопування пристовбурових кругів в садах парках та на присадибних ділянках;



- масовий вилов за допомогою феромонних пасток та ловчих поясів;



- обробки інсектицидами та біопрепаратами в період відродження гусениць згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні».



- обробки дерев та кущів проти шкідників по голій кроні (лютий – березень) згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні».



При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому районі виявили небезпечний карантинний шкідник - американський білий метелик, який пошкоджує понад 250 видів культур.Про це йдеться на сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.У зв’язку з цим на території сіл Боратинської сільської ради Луцького району від 15 липня запровадили карантинний режим на площі 1081,13 га. Зокрема, йдеться про такі села, як Мстишин - 376,82 га, Вербаїв - 227,22 га, Лучиці - 143,79 га, Коршовець – 333,3га.Серед найулюбленіших культур шкідника є клен, шовковиця, бузина, волоський горіх, вишня, слива, яблуня та інші плодові культури.Поширюється шкідник перельотами і за вегетаційний період може переміститися на 25 – 40 км, в основному по направленню вітру. Гусениці переносяться повітряними потоками, а здатність їх голодувати протягом 2 тижнів призводить до того, що вони в пошуках їжі можуть переміщатися в різні райони, потрапивши в транспортний засіб, та, виживши, дають початок новим вогнищам.У випадку виявлення американського білого метелика необхідно здійснювати заходи щодо його знищення:- збір та знищення гусениць та кладок яєць;- обрізку гілок з гніздами гусені, які необхідно спалювати у спеціально відведених місцях;- очищення дерев від нашарування кори;- знищення рослинних решток;- перекопування пристовбурових кругів в садах парках та на присадибних ділянках;- масовий вилов за допомогою феромонних пасток та ловчих поясів;- обробки інсектицидами та біопрепаратами в період відродження гусениць згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні».- обробки дерев та кущів проти шкідників по голій кроні (лютий – березень) згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні».При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

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