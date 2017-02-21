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Волинянин намагався вивезти у Польщу декілька мішків з бурштином. ФОТО

Волинянин намагався вивезти у Польщу декілька мішків з бурштином. ФОТО
Любомльський районний суд 15 липня наклав арешт на понад 116 кг бурштину, вилученого у чоловіка, який намагався вивезти його у Польщу.

Мішки із "сонячним каменем" правоохоронці виявили під час огляду авто, за кермом якого перебував 45-річний волинянин, на пункті пропуску "Ягодин", - пише пресслужба прокуратури Волинської області.

Жодних документів, які би підтверджували законність походження бурштину, чоловік не надав.

Відомості про незаконне придбання та перевезення ним бурштину (ст. 240-1 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У кримінальному провадженні призначили низку експертиз. На вилучені цінності наклали арешт.
Волинянин намагався вивезти у Польщу декілька мішків з бурштином. ФОТО
Волинянин намагався вивезти у Польщу декілька мішків з бурштином. ФОТО
Волинянин намагався вивезти у Польщу декілька мішків з бурштином. ФОТО


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Теги: бурштин, арешт, Волинь
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