Волинянин намагався вивезти у Польщу декілька мішків з бурштином. ФОТО
Сьогодні, 14:28
Любомльський районний суд 15 липня наклав арешт на понад 116 кг бурштину, вилученого у чоловіка, який намагався вивезти його у Польщу.
Мішки із "сонячним каменем" правоохоронці виявили під час огляду авто, за кермом якого перебував 45-річний волинянин, на пункті пропуску "Ягодин", - пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Жодних документів, які би підтверджували законність походження бурштину, чоловік не надав.
Відомості про незаконне придбання та перевезення ним бурштину (ст. 240-1 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У кримінальному провадженні призначили низку експертиз. На вилучені цінності наклали арешт.
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Мішки із "сонячним каменем" правоохоронці виявили під час огляду авто, за кермом якого перебував 45-річний волинянин, на пункті пропуску "Ягодин", - пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Жодних документів, які би підтверджували законність походження бурштину, чоловік не надав.
Відомості про незаконне придбання та перевезення ним бурштину (ст. 240-1 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У кримінальному провадженні призначили низку експертиз. На вилучені цінності наклали арешт.
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