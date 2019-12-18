У Володимирі діти оригінально розмалювали люки до Дня міста. ФОТО





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А ще таке заняття допомагає урізноманітнити дітям дозвілля в карантин, переконані організатори арт-проекту, а це управління освіти, молоді та спорту виконкому Володимир-Волинської міської ради, міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та арт-студія “Фіглі-Міглі”.



Креативили діти на центральних вулицях міста – кожен із учасників обирав собі фарбу і люк до вподоби. Художників не обмежували у виборі тем та сюжетів. Тож усмішку в перехожих неодмінно викликають смайлики, що прикрасили люки, або ж маленька яскраво забарвлена комаха сонечко.



“Така практика у Володимирі застосовується вперше і ми подумали, що вона стане цікавою для наших дітей, бо це справді для них весела розвага. Крім того, усі учасники отримали заохочувальні призи”, – зазначив начальник управління освіти, молоді та спорту Вячеслав Петрук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 липня у Володимирі-Волинському діти розмалювали каналізаційні люки у різні кольори. Усе для того, аби привітати місто із днем народження та зробити його цікавішим для мешканців і гостей.Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради.А ще таке заняття допомагає урізноманітнити дітям дозвілля в карантин, переконані організатори арт-проекту, а це управління освіти, молоді та спорту виконкому Володимир-Волинської міської ради, міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та арт-студія “Фіглі-Міглі”.Креативили діти на центральних вулицях міста – кожен із учасників обирав собі фарбу і люк до вподоби. Художників не обмежували у виборі тем та сюжетів. Тож усмішку в перехожих неодмінно викликають смайлики, що прикрасили люки, або ж маленька яскраво забарвлена комаха сонечко.“Така практика у Володимирі застосовується вперше і ми подумали, що вона стане цікавою для наших дітей, бо це справді для них весела розвага. Крім того, усі учасники отримали заохочувальні призи”, – зазначив начальник управління освіти, молоді та спорту

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