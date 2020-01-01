З початку року волинські сапери знищили понад 7 сотень вибухонебезпечних предметів

З початку року піротехніки ДСНС Волині вилучили та знищили понад 738 вибухонебезпечних предметів.Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, інформують на сайті ДСНС у Волинській області.Так, 14 липня піротехніки Управління ДСНС Волинської області знищили 18 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, виявлені мешканцями у трьох населених пунктах краю. Зокрема, у селі Риковичі Іваничівського району та селах Штунь та Старовойтове Любомльського району під час сільськогосподарських робіт громадяни виявили підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Вони одразу повідомили про знахідки до служби порятунку.Сапери ДСНС, які прибули за викликом, ідентифікували предмети як: 4 артилерійських снаряди та 14 мінометних мін часів Другої світової війни, вилучили та знищили їх у встановленому порядку.