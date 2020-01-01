З початку року волинські сапери знищили понад 7 сотень вибухонебезпечних предметів
Сьогодні, 20:16
З початку року піротехніки ДСНС Волині вилучили та знищили понад 738 вибухонебезпечних предметів.
Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, інформують на сайті ДСНС у Волинській області.
Так, 14 липня піротехніки Управління ДСНС Волинської області знищили 18 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, виявлені мешканцями у трьох населених пунктах краю. Зокрема, у селі Риковичі Іваничівського району та селах Штунь та Старовойтове Любомльського району під час сільськогосподарських робіт громадяни виявили підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Вони одразу повідомили про знахідки до служби порятунку.
Сапери ДСНС, які прибули за викликом, ідентифікували предмети як: 4 артилерійських снаряди та 14 мінометних мін часів Другої світової війни, вилучили та знищили їх у встановленому порядку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, інформують на сайті ДСНС у Волинській області.
Так, 14 липня піротехніки Управління ДСНС Волинської області знищили 18 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, виявлені мешканцями у трьох населених пунктах краю. Зокрема, у селі Риковичі Іваничівського району та селах Штунь та Старовойтове Любомльського району під час сільськогосподарських робіт громадяни виявили підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Вони одразу повідомили про знахідки до служби порятунку.
Сапери ДСНС, які прибули за викликом, ідентифікували предмети як: 4 артилерійських снаряди та 14 мінометних мін часів Другої світової війни, вилучили та знищили їх у встановленому порядку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку власник ресторану обматюкав муніципалів через зауваження про гучну музику. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 21:16
З початку року волинські сапери знищили понад 7 сотень вибухонебезпечних предметів
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 17 липня
Сьогодні, 20:00
Україна підписала безвіз з острівною державою
Сьогодні, 19:39
Доводиться чекати годинами: у Луцьку під центром служби крові – черги донорів. ВІДЕО
Сьогодні, 19:18