16-річний хлопець, який викрав авто у селі Дерно, виявився «досвідченим» злодієм





14 липня його затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання у Волинській області, - пише ГУНП у Рівненської області.



Нагадаємо, що повідомлення про



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Слідчо-оперативна група на місці події застала за кермом нового власника, яким виявися уже «досвідчений» у цих справах 16-річний житель села Тутовичі. Хлопець уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за аналогічні злочини.



14 лютого цьогоріч поліцейські Сарненського відділу викрили неповнолітнього на угоні автомобіля Opel Combo у 26-річного сусіда, а дев’ятого березня — на викраденні автомобіля Volkswagen T5 у 48-річного місцевого жителя.



Поліцейські мають достатню доказову базу щодо причетності неповнолітнього до скоєння ще крадіжок авто.



Також проводять перевірку за фактами крадіжки велосипеда в одному із сіл Волині та грошей із автомобіля жителя села Дерно.



Слідчі дії тривають. Хлопець перебував на обліку як дитина-правопорушник, хоча виховується у благополучній сім’ї.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Велосипедом, мотоциклом, мікроавтобусом і двома легковиками устиг незаконно заволодіти з початку року 16-річний житель Рівненщини, який нещодавно також вкрав на Волині автівку.14 липня його затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання у Волинській області, - пише ГУНП у Рівненської області.Нагадаємо, що повідомлення про викрадений автомобіль Renault Twingo із подвір’я господарства жителя село Дерно Ківерцівського району надійшло до поліції вранці 14 липня. На розшук авто орієнтували особовий склад Волині та Рівненщини. А вже близько о пів на першу дня до поліції звернувся товариш потерпілого, що на вулиці Широкій у Сарнах він виявив викрадений легковик.Слідчо-оперативна група на місці події застала за кермом нового власника, яким виявися уже «досвідчений» у цих справах 16-річний житель села Тутовичі. Хлопець уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за аналогічні злочини.14 лютого цьогоріч поліцейські Сарненського відділу викрили неповнолітнього на угоні автомобіля Opel Combo у 26-річного сусіда, а дев’ятого березня — на викраденні автомобіля Volkswagen T5 у 48-річного місцевого жителя.Поліцейські мають достатню доказову базу щодо причетності неповнолітнього до скоєння ще крадіжок авто.Також проводять перевірку за фактами крадіжки велосипеда в одному із сіл Волині та грошей із автомобіля жителя села Дерно.Слідчі дії тривають. Хлопець перебував на обліку як дитина-правопорушник, хоча виховується у благополучній сім’ї.

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