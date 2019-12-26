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У Луцьку цьогоріч не розпочнуть роботи із реконструкції Театрального майдану

У Луцьку цьогоріч не розпочнуть роботи із реконструкції Театрального майдану
Через фінансові втрати під час карантину у Луцьку не зможуть реконструювати Театральний майдан у 2020 році.

Проєкт коштує більше 60 мільйонів гривень, розповів радник міського голови Ігор Поліщук в інтерв’ю Першому.

Нагадаємо, у грудні минулого року у Луцьку провели конкурс на кращу концепцію реконструкції Театрального майдану. Планували почати роботи цього року, однак через карантин старт відкладається. Також у 2020-ому не ремонтуватимуть проспект Волі.

«Цього року замовляємо проєкт, щоб наступного можна було приступити до робіт. Реально все зробити за рік, але підряднику потрібно буде дуже для цього постаратись. На жаль, я не знаю підрядника, який зміг би швидко зробити це на високому рівні», – сказав посадовець.

«Багато професіоналів, які вміють працювати з бруківкою, виїхали за кордон, а на Театральному майдані повинна бути якісна гранітна плитка з натурального каменю, яка пролежить без ремонтів десятки років. Я був в багатьох європейських містах, де тротуарну плитку не перекладали по 50-60 років. Кваліфікація майстрів для цього повинна бути дуже високою», – додав він.

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Теги: Луцьк, Театральний майдан, реконструкція
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