У Луцьку цьогоріч не розпочнуть роботи із реконструкції Театрального майдану





Проєкт коштує більше 60 мільйонів гривень, розповів радник міського голови Ігор Поліщук в інтерв’ю



Нагадаємо, у грудні минулого року у Луцьку провели



«Цього року замовляємо проєкт, щоб наступного можна було приступити до робіт. Реально все зробити за рік, але підряднику потрібно буде дуже для цього постаратись. На жаль, я не знаю підрядника, який зміг би швидко зробити це на високому рівні», – сказав посадовець.



«Багато професіоналів, які вміють працювати з бруківкою, виїхали за кордон, а на Театральному майдані повинна бути якісна гранітна плитка з натурального каменю, яка пролежить без ремонтів десятки років. Я був в багатьох європейських містах, де тротуарну плитку не перекладали по 50-60 років. Кваліфікація майстрів для цього повинна бути дуже високою», – додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через фінансові втрати під час карантину у Луцьку не зможуть реконструювати Театральний майдан у 2020 році.Проєкт коштує більше 60 мільйонів гривень, розповів радник міського головив інтерв’ю Першому Нагадаємо, у грудні минулого року у Луцьку провели конкурс на кращу концепцію реконструкції Театрального майдану. Планували почати роботи цього року, однак через карантин старт відкладається. Також у 2020-ому не ремонтуватимуть проспект Волі.«Цього року замовляємо проєкт, щоб наступного можна було приступити до робіт. Реально все зробити за рік, але підряднику потрібно буде дуже для цього постаратись. На жаль, я не знаю підрядника, який зміг би швидко зробити це на високому рівні», – сказав посадовець.«Багато професіоналів, які вміють працювати з бруківкою, виїхали за кордон, а на Театральному майдані повинна бути якісна гранітна плитка з натурального каменю, яка пролежить без ремонтів десятки років. Я був в багатьох європейських містах, де тротуарну плитку не перекладали по 50-60 років. Кваліфікація майстрів для цього повинна бути дуже високою», – додав він.

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