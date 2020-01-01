У ТРЦ «ПортCity» повністю відновлюють роботу кафе та ресторани*



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Про це повідомляє адміністрація закладу.



2-й поверх

- New York Street Pizza

- Best Burger & Pizza

- Merci

- Scorini.Сімейна

- WOKA asia food

- Франс.уа

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3-й поверх

- Melrose

- Кафе PremierCity

- StrikeCity

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Решта закладів відкриють для відвідувачів протягом наступних 3-х днів.

- Coffee Coffee

- Зерно

- Капучіно

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"Дотримуйтесь масочного режиму, зберігайте дистанцію та користуйтесь антисептиками. З нетерпінням чекаємо зустрічі з Вами", - зауважили у "ПортCity".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від сьогодні, 16 липня, з дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних заходів кафе та ресторани, що розташовані на території ТРЦ "ПортCity", відновлюють приймати гостей у приміщеннях.Про це повідомляє адміністрація закладу.- New York Street Pizza- Best Burger & Pizza- Merci- Scorini.Сімейна- WOKA asia food- Франс.уа- Melrose- Кафе PremierCity- StrikeCityРешта закладів відкриють для відвідувачів протягом наступних 3-х днів.- Coffee Coffee- Зерно- Капучіно"Дотримуйтесь масочного режиму, зберігайте дистанцію та користуйтесь антисептиками. З нетерпінням чекаємо зустрічі з Вами", - зауважили у "ПортCity".

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