У селі поблизу Луцька невідомі намагалися розібрати металеві відбійники вздовж пішохідної зони

У Княгининку невідомі почали розбирати металеві відбійники вздовж пішохідної зони.Про це повідомили сьогодні працівники підприємства, що виконує ремонтні роботи, пише на сторінці громади у facebook ‎‎."За таким принципом живуть деякі жителі нашої громади. При всіх сьогоднішніх економічних негараздах, усіх життєвих проблемах найбільше обурює те, що на кожному кроці ти бачиш, як будь-які спроби зробити нашу громаду гарною і комфортною щоразу наштовхуєшся на безглузде і невикорінне руйнування. То вандали повивертають лавки із «корінням» та опишуть їх, то понівечать урни, то роздеруть огорожу, то поб’ють стіни щойно відремонтованих приміщень… Вже не кажу про «килимок» із лузги від насіння, недопалків, пляшок і різнокольорових обгорток на зупинках, порогах клубних закладів та дитячих майданчиків", - написала вона.16 липня зафіксували новий випадок вандалізму на вулиці Тополевій у Княгининку, де зловмисники пошкодили металеві відбійники.За цим фактом розпочали слідчі дії.