У маленької дівчинки з Волині – рідкісна хвороба, яку виявляють у декількох людей на мільйон





Коли дівчинка почала повзати, її ручка змінила вигляд і почала боліти. Батьки Богдан та Вікторія почали оббивати пороги лікарень і у київському “Охматдиті” їм підтвердили діагноз гістіоцитоз з клітин Лангерганса, мультисистемне ураження, – інформує



Ця хвороба є рідкісною і достатньо не дослідженою. З такою ж хворобою зіштовхуються 3-5 людей на мільйон.



Саме тому батьки вирішили лікувати маленьку Анастасійку за кордоном у Білоруському Республіканському науково-практичному центрі дитячої онкології, гематології та імунології.



Лабораторно-діагностичне обстеження у цьому лікувальному закладі вартує від 4 до 5 тисяч доларів США. Саме лікування у центрі проводиться за міжнародним протоколом LCH-IV і коштує від 10 000 до 15 000 доларів США.



Лікування для родини Карплюків є дуже дороговартісне, саме тому батьки звертаються до усіх небайдужих за допомогою.



Надіслати свій внесок для можливості одужання маленької дівчинки можна на картку: 5168 7450 1113 6212 Карплюк Вікторія Василівна (мама).



Контактні телефони батьків: тато Богдан (096-614-02-14), мама Вікторія (097-759-34-83).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Анастасійка Карплюк народилася у Володимирі-Волинському 18 серпня 2019 року.Коли дівчинка почала повзати, її ручка змінила вигляд і почала боліти. Батьки Богдан та Вікторія почали оббивати пороги лікарень і у київському “Охматдиті” їм підтвердили діагноз гістіоцитоз з клітин Лангерганса, мультисистемне ураження, – інформує “Княжий град”. Ця хвороба є рідкісною і достатньо не дослідженою. З такою ж хворобою зіштовхуються 3-5 людей на мільйон.Саме тому батьки вирішили лікувати маленьку Анастасійку за кордоном у Білоруському Республіканському науково-практичному центрі дитячої онкології, гематології та імунології.Лабораторно-діагностичне обстеження у цьому лікувальному закладі вартує від 4 до 5 тисяч доларів США. Саме лікування у центрі проводиться за міжнародним протоколом LCH-IV і коштує від 10 000 до 15 000 доларів США.Лікування для родини Карплюків є дуже дороговартісне, саме тому батьки звертаються до усіх небайдужих за допомогою.

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