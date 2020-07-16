У маленької дівчинки з Волині – рідкісна хвороба, яку виявляють у декількох людей на мільйон
Сьогодні, 13:17
Анастасійка Карплюк народилася у Володимирі-Волинському 18 серпня 2019 року.
Коли дівчинка почала повзати, її ручка змінила вигляд і почала боліти. Батьки Богдан та Вікторія почали оббивати пороги лікарень і у київському “Охматдиті” їм підтвердили діагноз гістіоцитоз з клітин Лангерганса, мультисистемне ураження, – інформує “Княжий град”.
Ця хвороба є рідкісною і достатньо не дослідженою. З такою ж хворобою зіштовхуються 3-5 людей на мільйон.
Саме тому батьки вирішили лікувати маленьку Анастасійку за кордоном у Білоруському Республіканському науково-практичному центрі дитячої онкології, гематології та імунології.
Лабораторно-діагностичне обстеження у цьому лікувальному закладі вартує від 4 до 5 тисяч доларів США. Саме лікування у центрі проводиться за міжнародним протоколом LCH-IV і коштує від 10 000 до 15 000 доларів США.
Лікування для родини Карплюків є дуже дороговартісне, саме тому батьки звертаються до усіх небайдужих за допомогою.
Надіслати свій внесок для можливості одужання маленької дівчинки можна на картку: 5168 7450 1113 6212 Карплюк Вікторія Василівна (мама).
Контактні телефони батьків: тато Богдан (096-614-02-14), мама Вікторія (097-759-34-83).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Коли дівчинка почала повзати, її ручка змінила вигляд і почала боліти. Батьки Богдан та Вікторія почали оббивати пороги лікарень і у київському “Охматдиті” їм підтвердили діагноз гістіоцитоз з клітин Лангерганса, мультисистемне ураження, – інформує “Княжий град”.
Ця хвороба є рідкісною і достатньо не дослідженою. З такою ж хворобою зіштовхуються 3-5 людей на мільйон.
Саме тому батьки вирішили лікувати маленьку Анастасійку за кордоном у Білоруському Республіканському науково-практичному центрі дитячої онкології, гематології та імунології.
Лабораторно-діагностичне обстеження у цьому лікувальному закладі вартує від 4 до 5 тисяч доларів США. Саме лікування у центрі проводиться за міжнародним протоколом LCH-IV і коштує від 10 000 до 15 000 доларів США.
Лікування для родини Карплюків є дуже дороговартісне, саме тому батьки звертаються до усіх небайдужих за допомогою.
Надіслати свій внесок для можливості одужання маленької дівчинки можна на картку: 5168 7450 1113 6212 Карплюк Вікторія Василівна (мама).
Контактні телефони батьків: тато Богдан (096-614-02-14), мама Вікторія (097-759-34-83).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі поблизу Луцька невідомі намагалися розібрати металеві відбійники вздовж пішохідної зони
Сьогодні, 13:20
Продовжуємо карантин на місяць, але не довше, – Зеленський
Сьогодні, 13:18
У маленької дівчинки з Волині – рідкісна хвороба, яку виявляють у декількох людей на мільйон
Сьогодні, 13:17
Бандероль із язиком корови для Медведчука: у Луцьку активісти влаштували мітинг на захист мови
Сьогодні, 13:05