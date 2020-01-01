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Продовжуємо карантин на місяць, але не довше, – Зеленський

Продовжуємо карантин на місяць, але не довше, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголосив, не треба поспішати продовжувати карантин більше, ніж на місяць.

Про це він заявив під час традиційної селекторної наради за участю представників уряду та правоохоронних органів, яка відбулася під його головуванням, повідомляють на сайті Офісу президента.

«Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти за розвитком ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не довше», – сказав глава держави.

У відповідь міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вже розроблено постанову зі змінами щодо існування карантину в Україні в цілому.

За документом, регіони буде поділено на чотири зони – «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону», де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень. Обмежувальні заходи запроваджуватимуть залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.

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Теги: карантин, Україна, Зеленський
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