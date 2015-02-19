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Генконсул Польщі у Луцьку йде у відставку

Генконсул Польщі у Луцьку йде у відставку
Генеральний консул Республіки Польщі у Луцьку Вєслав Мазур, який займає цю посаду з 2017 року, вирішив піти у відставку.

Про це він особисто повідомив у розмові з журналістами ІА “Конкурент”.

“Я закінчую працювати на посаді генконсула 31 липня 2020 року. Мені вже 68 років, 31 рік працюю в дипломатії, тому вирішив, що вже час відпочити і вийти на пенсію”, – каже пан Мазур.

Як розповідає Вєслав Мазур, в його планах написати книгу про свою роботу в Севастополі та про анексію Криму. Пан Мазур обіймав посаду Генерального консула Польщі у Севастополі до 2014 року, а через анексію Криму був змушений покинути роботу та переїхати. Ще в далекому минулому консул публічно заявив, що Крим має повернутися до України.

Хто стане новим Генеральним консулом Республіки Польщі у Луцьку
Пан Мазур не називає ім'я нового Генконсула, але запевняє, що людину на цю посаду вже призначили.

“Ніхто не буде виконувати обов'язки Генерального консула РП у Луцьку. Новий Генконсул має приїхати ще до того, як я піду на пенсію, до 31 липня”, – каже пан Мазур.

З його слів, це буде досвідчений дипломат. Зараз він чекає на агреман від української сторони (агреман – попередня згода уряду держави перебування на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави, – К.).

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Теги: Генконсул Польщі, відставка, Луцьк
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