ТОП 25 найбільш затребуваних вакансій на Волині
Сьогодні, 17:12
Станом на 16 липня 2020 року у електронній базі Волинського обласного центру зайнятості можна знайти 1453 вакансії, які пропонують роботодавці регіону. Серед них – різні професії із різною заробітною платнею та обов’язками, однак, згідно зі статистичними даними ЦЗ, найбільше на Волині потребують, зокрема, електромонтерів, водіїв і слюсарів.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало перелік із 25-ти найбільш затребуваних вакансій на Волині та інформацію про зарплату, яку готові запропонувати роботодавці області.
Найбільше, аж 117 вакансій, наразі є на місця електромонтерів, їм готові платити до 10 249 гривень. 98 вакансій є для водіїв, найвища заробітна плата складає 30 тисяч гривень. Продавцям (67 вільних робочих місць) готові платити до 8 000 гривень, прибиральникам (61 вакансія) – 7 000. Удвічі більшу заробітну плату – до 14 тисяч гривень – пропонують слюсарям (57 вакансій).
Вакансій інженерів в області є 54, на цій роботі можна заробити до 15 тисяч гривень в місяць. Бухгалтерам готові платити до 25 тисяч гривень (49 вакансій), охоронцям – до 8 600 (45 вакансій), менеджерам – до 12 тисяч (40 вакансій), кухарям – до 8 000 (39 вакансій), а підсобним працівникам – аж до 14 тисяч гривень (32 вакансії).'
Менше ніж тридцять вільних робочих місць є наразі на позиції касирів (27 вакансій із зарплатою до 8 000), офіціантів (25 вакансій із зарплатою до 8 200), лікарів (25 вакансій із заробітною платнею до 11 тисяч гривень), двірників (25 робочих місць із зарплатою до 5 100) та електрозварників ( 23 вакансії із зарплатою до 14 тисяч гривень).
Також на Волині шукають двадцятьох поліцейських, тут готові платити до 12 тисяч гривень.
В області шукають також працівників на вакансії швачок (19 робочих місць), яким можуть платити до 23 тисяч гривень. До 8 000 обіцяють вантажникам (17 вакансій), до 15 тисяч – адміністраторам (16 вакансій), трохи менше – до 10 000 гривень - зможуть отримувати тракторист і токар. 14 вакансій є для барменів, зарплата - до 8 000 гривень.
По 12 робочих місць наразі є на посади медсестри та електромеханіка, щоправда зарплата – різна. Медсестрі готові запропонувати максимально 5 500, а електромеханіку – 8 753 гривні.
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало перелік із 25-ти найбільш затребуваних вакансій на Волині та інформацію про зарплату, яку готові запропонувати роботодавці області.
Найбільше, аж 117 вакансій, наразі є на місця електромонтерів, їм готові платити до 10 249 гривень. 98 вакансій є для водіїв, найвища заробітна плата складає 30 тисяч гривень. Продавцям (67 вільних робочих місць) готові платити до 8 000 гривень, прибиральникам (61 вакансія) – 7 000. Удвічі більшу заробітну плату – до 14 тисяч гривень – пропонують слюсарям (57 вакансій).
Вакансій інженерів в області є 54, на цій роботі можна заробити до 15 тисяч гривень в місяць. Бухгалтерам готові платити до 25 тисяч гривень (49 вакансій), охоронцям – до 8 600 (45 вакансій), менеджерам – до 12 тисяч (40 вакансій), кухарям – до 8 000 (39 вакансій), а підсобним працівникам – аж до 14 тисяч гривень (32 вакансії).'
Менше ніж тридцять вільних робочих місць є наразі на позиції касирів (27 вакансій із зарплатою до 8 000), офіціантів (25 вакансій із зарплатою до 8 200), лікарів (25 вакансій із заробітною платнею до 11 тисяч гривень), двірників (25 робочих місць із зарплатою до 5 100) та електрозварників ( 23 вакансії із зарплатою до 14 тисяч гривень).
Також на Волині шукають двадцятьох поліцейських, тут готові платити до 12 тисяч гривень.
В області шукають також працівників на вакансії швачок (19 робочих місць), яким можуть платити до 23 тисяч гривень. До 8 000 обіцяють вантажникам (17 вакансій), до 15 тисяч – адміністраторам (16 вакансій), трохи менше – до 10 000 гривень - зможуть отримувати тракторист і токар. 14 вакансій є для барменів, зарплата - до 8 000 гривень.
По 12 робочих місць наразі є на посади медсестри та електромеханіка, щоправда зарплата – різна. Медсестрі готові запропонувати максимально 5 500, а електромеханіку – 8 753 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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