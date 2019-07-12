ТОП 25 найбільш затребуваних вакансій на Волині

Станом на 16 липня 2020 року у електронній базі Волинського обласного центру зайнятості можна знайти 1453 вакансії, які пропонують роботодавці регіону. Серед них – різні професії із різною заробітною платнею та обов’язками, однак, згідно зі статистичними даними ЦЗ, найбільше на Волині потребують, зокрема, електромонтерів, водіїв і слюсарів.підготувало перелік із 25-ти найбільш затребуваних вакансій на Волині та інформацію про зарплату, яку готові запропонувати роботодавці області.Найбільше, аж 117 вакансій, наразі є на місця електромонтерів, їм готові платити98 вакансій є для водіїв, найвища заробітна плата складаєПродавцям (67 вільних робочих місць) готові платити до, прибиральникам (61 вакансія) –. Удвічі більшу заробітну плату – до– пропонують слюсарям (57 вакансій).Вакансій інженерів в області є 54, на цій роботі можна заробити дов місяць. Бухгалтерам готові платити(49 вакансій), охоронцям – до(45 вакансій), менеджерам – до 12 тисяч (40 вакансій), кухарям – до 8 000 (39 вакансій), а підсобним працівникам – аж догривень (32 вакансії).'Менше ніж тридцять вільних робочих місць є наразі на позиції касирів (27 вакансій із зарплатою до), офіціантів (25 вакансій із зарплатою до), лікарів (25 вакансій із заробітною платнею до), двірників (25 робочих місць із зарплатою до) та електрозварників ( 23 вакансії із зарплатою до).Також на Волині шукають двадцятьох поліцейських, тут готові платити доь.В області шукають також працівників на вакансії швачок (19 робочих місць), яким можуть платити догривень. Дообіцяють вантажникам (17 вакансій), до– адміністраторам (16 вакансій), трохи менше –гривень - зможуть отримувати тракторист і токар. 14 вакансій є для барменів, зарплата - до 8 000 гривень.По 12 робочих місць наразі є на посади медсестри та електромеханіка, щоправда зарплата – різна. Медсестрі готові запропонувати максимально, а електромеханіку –гривні.