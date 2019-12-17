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Послаблення карантину: як наразі працює автостанція у Луцьку. ВІДЕО

Послаблення карантину: як наразі працює автостанція у Луцьку. ВІДЕО
З 16 липня на Волині відновили рух міжрегіональних, міжнародних, міжміських та приміських автобусів, до цього вони курсували в межах області.

Про це розповів старший диспетчер Луцької автостанції №1 Віталій Бондарчук, - пише Суспільне.

"Нині квитки продають в усіх напрямках, але ще не всі перевізники знають про карантинні послаблення, тому повного відновлення руху автобусів на автостанції Луцька чекають вже з понеділка", - розповіла диспетчер Тетяна Єленіна.

"Люди хочуть їхати в міжобласні рейси, а вони відкрилися буквально на днях. Ще вони не привикли, не знають, що рейси відкриті, що відновили", - каже касирка Тетяна Боярчук.

Віталій Бондарчук розповів, що за час карантину пасажиропотік знизився на 60%. До карантину щодня обслуговували до 700 рейсів. Водій автобуса "Луцьк-Дубно" Володимир Середа розповів, що за цим маршрутом не їздив від моменту запровадження карантину в березні.

"Ніхто ж не платив нічого, сиділи. З середини березня 4 місяці", - каже водій, сьогодні він віз всього 5 пасажирів.

Попри послаблення карантину на автостанції наголошують, протиепідемічних правил ніхто не скасовував. Водіїв та пасажирів просять одягати маски. У приміщенні автостанції відкрили тільки один вхід.

Нагадаємо, рішення про послаблення карантину та відновлення пасажирського сполучення 15 липня ухвалили на регіональній комісії ТЕБ і НС.


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Теги: послаблення. карантин, Луцьк, автостанція
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