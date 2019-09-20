У Ківерцівському районі бус на смерть збив пішохода





Автопригода сталась 15 липня по 23:00 годині, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Зазначається, що водій автомобіля Volkswagen LT збив пішохода, котрий перебував на проїжджій частині. Внаслідок аварії 47-річний житель Ківерцівського району помер на місці.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових росзлідувань за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Триває слідство.







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