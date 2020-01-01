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Рада внесла поправки до виборчого кодексу

Рада внесла поправки до виборчого кодексу
Верховна Рада за день до літніх канікул і за 101 день до місцевих виборів внесла поправки до виборчого законодавства.

За закон у другому читанні проголосували 308 нардепів, - пише Корреспондент.

У цілому до законопроекту подали майже 4000 поправок, але прийняли тільки деякі з них.

Зокрема, встановили ліміт для самовисування в 10 тисяч населення (партизація). У містах з великим населенням буде пропорційна система з відкритими списками.

Також вирішили не міняти так званий кандидатський мінімум для просування кандидата в територіальному виборчому окрузі та залишили його на рівні 25%. Пропонували 5% і 50%. Таким чином залишилися закриті списки.

Також парламент змінив форму виборчого бюлетеня. Розмір застави кандидатів знизили в дев'ять разів.

Зазначимо, напередодні Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.


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Теги: виборчий кодекс, поправки, Рада
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