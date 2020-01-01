Рада внесла поправки до виборчого кодексу
Сьогодні, 16:25
Верховна Рада за день до літніх канікул і за 101 день до місцевих виборів внесла поправки до виборчого законодавства.
За закон у другому читанні проголосували 308 нардепів, - пише Корреспондент.
У цілому до законопроекту подали майже 4000 поправок, але прийняли тільки деякі з них.
Зокрема, встановили ліміт для самовисування в 10 тисяч населення (партизація). У містах з великим населенням буде пропорційна система з відкритими списками.
Також вирішили не міняти так званий кандидатський мінімум для просування кандидата в територіальному виборчому окрузі та залишили його на рівні 25%. Пропонували 5% і 50%. Таким чином залишилися закриті списки.
Також парламент змінив форму виборчого бюлетеня. Розмір застави кандидатів знизили в дев'ять разів.
Зазначимо, напередодні Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.
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За закон у другому читанні проголосували 308 нардепів, - пише Корреспондент.
У цілому до законопроекту подали майже 4000 поправок, але прийняли тільки деякі з них.
Зокрема, встановили ліміт для самовисування в 10 тисяч населення (партизація). У містах з великим населенням буде пропорційна система з відкритими списками.
Також вирішили не міняти так званий кандидатський мінімум для просування кандидата в територіальному виборчому окрузі та залишили його на рівні 25%. Пропонували 5% і 50%. Таким чином залишилися закриті списки.
Також парламент змінив форму виборчого бюлетеня. Розмір застави кандидатів знизили в дев'ять разів.
Зазначимо, напередодні Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.
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