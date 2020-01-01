Заснув за кермом: патрульному, який спричинив смертельну аварію у Луцьку, повідомили про підозру





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Нагадаємо, аварія трапилася 6 липня зранку.



Слідство вважає, що поліцейський заснув за кермом, відтак службовий автомобіль на вулиці Володимирській у Луцьку з'їхав на узбіччя, зіткнувся з електроопорою, а напарник правоохоронця - Олександр Волошин отримав травми, від яких наступного дня помер у лікарні.



У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейському батальйону Управління патрульної поліції у Волинській області, який спричинив смертельну ДТП у Луцьку, повідомили про підозру.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Нагадаємо, аваріязранку.Слідство вважає, що поліцейський заснув за кермом, відтак службовий автомобіль на вулиці Володимирській у Луцьку з'їхав на узбіччя, зіткнувся з електроопорою, а напарник правоохоронця -отримав травми, від яких наступногоУ кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

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