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Заснув за кермом: патрульному, який спричинив смертельну аварію у Луцьку, повідомили про підозру

Заснув за кермом: патрульному, який спричинив смертельну аварію у Луцьку, повідомили про підозру
Поліцейському батальйону Управління патрульної поліції у Волинській області, який спричинив смертельну ДТП у Луцьку, повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Нагадаємо, аварія трапилася 6 липня зранку.

Слідство вважає, що поліцейський заснув за кермом, відтак службовий автомобіль на вулиці Володимирській у Луцьку з'їхав на узбіччя, зіткнувся з електроопорою, а напарник правоохоронця - Олександр Волошин отримав травми, від яких наступного дня помер у лікарні.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.


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Теги: Луцьк, аварія, підозра
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Коментарі 1
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Вже наперед відомо, що експоліціянт, який хоча немаючі прямого умислу, своїми діями спричинив ДТП та "вбив" колегу відбудеться легким переляком, нічого йому не буде. Максимум - умовне покарання.
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