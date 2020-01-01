Заснув за кермом: патрульному, який спричинив смертельну аварію у Луцьку, повідомили про підозру
Сьогодні, 16:37
Поліцейському батальйону Управління патрульної поліції у Волинській області, який спричинив смертельну ДТП у Луцьку, повідомили про підозру.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, аварія трапилася 6 липня зранку.
Слідство вважає, що поліцейський заснув за кермом, відтак службовий автомобіль на вулиці Володимирській у Луцьку з'їхав на узбіччя, зіткнувся з електроопорою, а напарник правоохоронця - Олександр Волошин отримав травми, від яких наступного дня помер у лікарні.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, аварія трапилася 6 липня зранку.
Слідство вважає, що поліцейський заснув за кермом, відтак службовий автомобіль на вулиці Володимирській у Луцьку з'їхав на узбіччя, зіткнувся з електроопорою, а напарник правоохоронця - Олександр Волошин отримав травми, від яких наступного дня помер у лікарні.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
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Коментарі 1
Вже наперед відомо, що експоліціянт, який хоча немаючі прямого умислу, своїми діями спричинив ДТП та "вбив" колегу відбудеться легким переляком, нічого йому не буде. Максимум - умовне покарання.
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