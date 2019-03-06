Підвальне приміщення районної лікарні на Волині – у жахливому стані через підтоплення. ФОТО





Як зазначив головний лікар медичного закладу Віктор Редзій, проблема функціонування каналізаційних мереж лікарні – не нова. Це питання піднімається упродовж 15 років, але далі обговорення справа не рухається, - інформує Рожищенська райдержаадміністрація.



Антисанітарія, розмивання фундаменту будівлі, загроза потрапляння забруднювальних речовин у підземні води - це наслідки бездіяльності впродовж тривалого періоду.



Тож на комісія після обговорення проблемного питання вирішили: провести обстеження каналізаційної системи, скласти дефектні акти, підготувати кошторисну документацію з метою виділення коштів на капітальний ремонт каналізаційної системи лікарні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чиновники з фахівцями вивчали проблему підтоплення підвального приміщення Рожищенської районної лікарні стічними водами внаслідок аварії в каналізаційній системі.Як зазначив головний лікар медичного закладу, проблема функціонування каналізаційних мереж лікарні – не нова. Це питання піднімається упродовж 15 років, але далі обговорення справа не рухається, - інформує Рожищенська райдержаадміністрація.Антисанітарія, розмивання фундаменту будівлі, загроза потрапляння забруднювальних речовин у підземні води - це наслідки бездіяльності впродовж тривалого періоду.Тож на комісія після обговорення проблемного питання вирішили: провести обстеження каналізаційної системи, скласти дефектні акти, підготувати кошторисну документацію з метою виділення коштів на капітальний ремонт каналізаційної системи лікарні.

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