Підвальне приміщення районної лікарні на Волині – у жахливому стані через підтоплення. ФОТО
Сьогодні, 17:04
Чиновники з фахівцями вивчали проблему підтоплення підвального приміщення Рожищенської районної лікарні стічними водами внаслідок аварії в каналізаційній системі.
Як зазначив головний лікар медичного закладу Віктор Редзій, проблема функціонування каналізаційних мереж лікарні – не нова. Це питання піднімається упродовж 15 років, але далі обговорення справа не рухається, - інформує Рожищенська райдержаадміністрація.
Антисанітарія, розмивання фундаменту будівлі, загроза потрапляння забруднювальних речовин у підземні води - це наслідки бездіяльності впродовж тривалого періоду.
Тож на комісія після обговорення проблемного питання вирішили: провести обстеження каналізаційної системи, скласти дефектні акти, підготувати кошторисну документацію з метою виділення коштів на капітальний ремонт каналізаційної системи лікарні.
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Як зазначив головний лікар медичного закладу Віктор Редзій, проблема функціонування каналізаційних мереж лікарні – не нова. Це питання піднімається упродовж 15 років, але далі обговорення справа не рухається, - інформує Рожищенська райдержаадміністрація.
Антисанітарія, розмивання фундаменту будівлі, загроза потрапляння забруднювальних речовин у підземні води - це наслідки бездіяльності впродовж тривалого періоду.
Тож на комісія після обговорення проблемного питання вирішили: провести обстеження каналізаційної системи, скласти дефектні акти, підготувати кошторисну документацію з метою виділення коштів на капітальний ремонт каналізаційної системи лікарні.
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