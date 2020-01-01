У Луцьку викрили два магазини, у яких торгували алкоголем у нічний час. ФОТО





Про це



Ці випадки були зафіксовані інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.



За порушення рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» в період з 22-ї до 8-ї години, на продавців склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП та передали на розгляд адміністративної комісії за місцем їх проживання. Штраф у розмірі від 1700 до 6800 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Продавцям магазину «Торговий павільйон», що на проспекті Перемоги, 2а, та магазину «Вишківський», що на вулиці Героїв УПА, 8, загрожує штраф за торгівлю алкоголем у нічний час.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради.Ці випадки були зафіксовані інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.За порушення рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» в період з 22-ї до 8-ї години, на продавців склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП та передали на розгляд адміністративної комісії за місцем їх проживання. Штраф у розмірі від 1700 до 6800 гривень.

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