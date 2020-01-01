Мешканці будинку на Дубнівській у Луцьку завтра, 17 липня, сидітимуть без гарячої води

У будинку на вулиці Дубнівській, 15 тимчасово не буде гарячої води.Про це інформує КП «Луцькводоканал».Як повідомляє АТ «Волиньгаз», 17 липня з 10:00 до 16:00 проводитимуть планові роботи на газопроводі високого тиску на вулиці Дубнівській, у зв’язку з чим на відповідні години припинять подачу газу на дахову котельню ДКП «Луцьктепло», що призведе до відсутності гарячої води у мешканців будинку. Відновлення послуги з гарячого водопостачання відбудеться одразу після відновлення тиску газу.Також звертають увагу споживачів котелень на просп. Відродження, 15-б (ж/б на просп. Відродження, 9, 11, 18, 18-а, 20, 22-а, 39, вул. Гетьмана Дорошенка, 1, 1-а, вул. Захарова, 14, 12/8, вул. Січова, 1, 3, 3-а,5, 7, 10), вул. Задворецька, 13 (ж/б на просп. Волі, 49, 52, 54, 56, 57, 57-а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, вул. Дубнівська, 12, вул. Архітектора Метельницького, 2, 2-а, 4, 6, Київський Майдан, 1, 3, 5, 6, 7, 11, 13, вул. Задворецька, 2, 15, вул. Рівненська, 1, 3, 3-а, 5, 5-а, вул. Ніла Хасевича, 4, 6) і дахової котельні на вул. Кравчука, 11-в. Відновлення послуги із гарячого водопостачання відтерміновується з технічних причин.