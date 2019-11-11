Доводиться чекати годинами: у Луцьку під центром служби крові – черги донорів. ВІДЕО





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Сьогодні, 16 липня, о 9:00 під приміщенням - 30 людей. Чергу люди займають з 7-ї ранку, розповідає одна з відвідувачок центру Тетяна Коростильова. До Луцька жінка приїхала з Княгининка. Каже: черги в Луцьку спостерігає останні два тижні.



Прийом крові триває до 13-ї години, вчора було на годину менше, торік це робили до 17-ї години, - пояснює завідувачка відділення Надія Воробей. З її слів, після обіду якість крові гірша, тому час скоротили. Раніше кров заготовляли майже усі районні відділення, але з січня у зв'язку з реформою, то їх зачинили.



Частково вирішити проблему черг могла б електронна черга, - кажуть у центрі. Зі слів Надії Воробей, комп’ютери вже встановили, інженери з Києва працюють над програмним забезпеченням. Коли електронна черга для донорів запрацює, поки невідомо.



Нагадаємо, під час карантину у Волинському центрі крові у шість разів зменшилася кількість донорів. Після послаблення карантинних обмежень, зокрема відновлення громадського транспорту, донорів у центрі побільшало, дефіцит зменшився.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Волинським обласним центром служби крові - черги донорів. Люди приїжджають в Луцьк із навколишніх сіл, чекати доводиться годинами.Про це повідомляє "Суспільне".Сьогодні, 16 липня, о 9:00 під приміщенням - 30 людей. Чергу люди займають з 7-ї ранку, розповідає одна з відвідувачок центру. До Луцька жінка приїхала з Княгининка. Каже: черги в Луцьку спостерігає останні два тижні.Прийом крові триває до 13-ї години, вчора було на годину менше, торік це робили до 17-ї години, - пояснює завідувачка відділення. З її слів, після обіду якість крові гірша, тому час скоротили. Раніше кров заготовляли майже усі районні відділення, але з січня у зв'язку з реформою, то їх зачинили.Частково вирішити проблему черг могла б електронна черга, - кажуть у центрі. Зі слів Надії Воробей, комп’ютери вже встановили, інженери з Києва працюють над програмним забезпеченням. Коли електронна черга для донорів запрацює, поки невідомо.Нагадаємо, під час карантину у Волинському центрі крові у шість разів зменшилася кількість донорів. Після послаблення карантинних обмежень, зокрема відновлення громадського транспорту, донорів у центрі побільшало, дефіцит зменшився.

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