Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 17 липня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві, Світязі очікується дощова погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +14…+15 градусів, удень підніметься до +22…+24. Вітер південний, східний, південно-східний і північно-східний, 1-4 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві, Світязі очікується дощова погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +14…+15 градусів, удень підніметься до +22…+24. Вітер південний, східний, південно-східний і північно-східний, 1-4 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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