Україна підписала безвіз з острівною державою





Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України, передає



“16 липня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол Гренади в Російській Федерації Олег Фірер підписали угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Гренади про скасування візових вимог. Положеннями Угоди передбачається запровадження безвізових поїздок громадян України і Гренади строком на 90 днів протягом 180 днів для перебування з метою туризму або здійснення іншої неоплачуваної діяльності”, — інформує МЗС.



Зазначається, що угода набере чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.



Під час зустрічі сторони також обговорили перспективи двосторонньої співпраці між Україною та Гренадою, зокрема в межах міжнародних організацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна та Гренада у четвер, 16 липня, уклали угоду про скасування візових вимог.Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України, передає УНН. “16 липня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол Гренади в Російській Федерації Олег Фірер підписали угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Гренади про скасування візових вимог. Положеннями Угоди передбачається запровадження безвізових поїздок громадян України і Гренади строком на 90 днів протягом 180 днів для перебування з метою туризму або здійснення іншої неоплачуваної діяльності”, — інформує МЗС.Зазначається, що угода набере чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.Під час зустрічі сторони також обговорили перспективи двосторонньої співпраці між Україною та Гренадою, зокрема в межах міжнародних організацій.

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