17 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради Андрій Турак, волинський письменник, заслужений діяч мистецтв України, почесний громадянин Луцька Йосип Струцюк, журналістка, прес-секретар Волинського ОУЛМГ Світлана Думська (на фото), громадський активіст, підприємець Олександр Ніколайчук.
Також день народження 17 липня у поетеси Олени Пашук, громадської активістки Анни Рекретюк та журналістів Світлани Зозулі і Павла Переведенця.
Вітаємо їх усіх та бажаємо міцного здоровя, довголіття, невичерпного натхнення для плідної праці.
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Також день народження 17 липня у поетеси Олени Пашук, громадської активістки Анни Рекретюк та журналістів Світлани Зозулі і Павла Переведенця.
Вітаємо їх усіх та бажаємо міцного здоровя, довголіття, невичерпного натхнення для плідної праці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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