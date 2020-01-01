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У Луцьку власник ресторану обматюкав муніципалів через зауваження про гучну музику. ВІДЕО 18+

У Луцьку власник ресторану обматюкав муніципалів через зауваження про гучну музику. ВІДЕО 18+
Лучани звернулися до департаменту муніципальної варти Луцької міської ради та поскаржилися на гучну музику в одному із закладів у Центральному парку імені Лесі Українки.

Інспектори департаменту зробили зауваження власнику закладу, але у відповідь почули лише нецензурні слова, - йдеться у дописі на сторінці муніципалів.

"Інспектори, які здіснювали патрулювання в парку, підійшли зробити зауваження власнику закладу, який влаштував гульбище в місці відпочинку лучан та гостей міста. Ось такий приклад бізнесмен показує", - йдеться у дописі.

У відео присутня нецензурна лексика.


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Теги: Луцьк, департамент муніципальної варти
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