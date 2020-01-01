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«Давайте будувати країну, чого х..ю займатися?» - волинський далекобійник Зеленському. ВІДЕО

«Давайте будувати країну, чого х..ю займатися?» - волинський далекобійник Зеленському. ВІДЕО
Волинський далекобійник Андрій Борсук відповів на звинувачення президента Володимира Зеленського щодо того, що далекобійники руйнують дороги найбільше.

Житель Нововолинська радить президенту замість того, щоб знімати на ютуб море роликів, зайнятися реальними справами, - пише Nvip.

«Каже президент будувати країну, давайте будувати. А зараз це не будівництво, це просте ля-ля», - звернувся до глави держави Андрій Борсук.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з’явилося відео, на якому президент України Володимир Зеленський не просто звинувачує далекобійників у поганих дорогах, а й на всю країну називає їх «засранцями».

Відтак, журналісти столичного 4-го каналу у програмі «Хто як живе?» проїхали маршрутом Київ-Чоп із нововолинським водієм, щоб хоча би познайомити президента з роботою далекобійників та показати, що нічого вони тим дорогам не роблять, навпаки – дороги стають причинами багатьох проблем далекобійників.

Перше, на чому наголошує Андрій Борсук, це те, що умови для його роботи в Україні забезпечені не більше, ніж на 20%. А все тому, що немає належних автостоянок. А стояти водіям доводиться від 9 до 11 годин. Придорожні кафе, якщо і є, то здебільшого вони не безпечні, оскільки машину ніхто там не охороняє. Тому часто трапляється так, що крадуть товар, а матеріальну відповідальність за нього несе сам водій.

«Зранку можна прокинутися без товару, без солярки, без акумуляторів. Зрештою, взагалі можна не прокинутися», - каже далекобійник.

Знайти спеціальну мийку для фур теж ще той квест. Вартість мийки – 350 грн. Але в дорозі це одна з мінімальних витрат. Бо кожні 150-200 тисяч пройдених кілометрів Андрій Борсук мусить міняти шини. А 12 шин за 5 тисяч гривень щонайменше обходяться у 60 тисяч гривень.

До всього ж, наголошує чоловік, не бувало жодного такого рейсу, щоб бодай щось не зламалося. Натомість причиною поломок найчастіше називає погані дороги та їхнє недолуге планування. Тому якість доріг – найболючіша тема для усіх далекобійників. А в тому, що доводиться їхати перевантаженим, вини водія немає, оскільки сам він не може перевірити це. Його ж завдання – добре розкласти товар, щоб перевантаження не було на вагах.

«Я не можу знати, скільки мені загрузили, адже в документах може бути написане одне, а на ділі – інше», - пояснює Андрій Борсук.

Тому волинянин відповів Зеленському від імені всіх далекобійників: "Каже президент будувати країну. Давайте будувати, чого х..ю займатися? Я теж можу зняти купу роликів на ютуб".

На завершення він додає, що називати «засранцями» далекобійників – це не президентське діло, адже це ображає не тільки самих водіїв, це стосується і їхніх родин.

«Бо що говорити моїй дитині: мій тато не далекобійник, мій тато засранець?»


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Теги: Волинь, Нововолинськ, Зеленський
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Коментарі 1
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А цей далекобійник те ж саме Порошенку не хоче сказати?! :)
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