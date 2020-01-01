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Волинський науковець отримуватиме іменну стипендію Верховної Ради

Волинський науковець отримуватиме іменну стипендію Верховної Ради
Доктору фізико-математичних наук, який викладає у Луцькому національному технічному університеті призначили іменну стипендію Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук.

Про це повідомляє Конкурент, посилаючись на Постанову Верховної Ради України.

13 липня 2020 року Верховна Рада проголосувала за проєкт Постанови «Про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук». Стипендії отримають 30 науковців, розмір кожної такої стипендії становить 10 510 грн щомісячно (п’ять прожиткових мінімумів).

Претенденти на отримання стипендії висуваються з числа вітчизняних молодих учених, які мають науковий ступінь доктора наук та проводять важливі фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, а також мають намір і змогу виконувати в Україні актуальну наукову (науково-технічну) роботу.

Серед науковців – Ярослав Пастернак, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Луцького національного технічного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Методи аналізу фізико-механічних полів в анізотропних термо-, магніто-, електропружних тілах із нитчастим включенням".

Виплата стипендії здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених кошторисом Верховної Ради України. Стипендію надаватимуть незалежно від виплати посадового окладу стипендіату, різних доплат і надбавок тощо.

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Теги: Волинь, Луцьк, наука
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