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На Волині підприємство заборгувало міськраді майже 200 тисяч гривень за оренду землі

На Волині підприємство заборгувало міськраді майже 200 тисяч гривень за оренду землі
Володимир-Волинська прокуратура наполягає на стягненні 184 тисяч гривень з одного із підприємств, яке не платило за оренду землі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Володимир-Волинська місцева прокуратура звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом в інтересах держави в особі Нововолинської міської ради, аби стягнути із суб’єкта господарювання заборговані за оренду земельної ділянки 184 тис. грн.

Підприємство не сплачувало за користування земельною ділянкою площею 0, 15 га в Нововолинську із липня 2017 по травень 2020 року – і прокурори, втрутившись у ситуацію, в суді наполягатимуть на стягненні з нього заборгованого у бюджет міста.

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Теги: оренда, земля, борг, прокуратура
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