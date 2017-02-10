На Волині підприємство заборгувало міськраді майже 200 тисяч гривень за оренду землі

Володимир-Волинська прокуратура наполягає на стягненні 184 тисяч гривень з одного із підприємств, яке не платило за оренду землі.Про це повідомляє пресслужба прокуратури.Володимир-Волинська місцева прокуратура звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом в інтересах держави в особі Нововолинської міської ради, аби стягнути із суб’єкта господарювання заборговані за оренду земельної ділянки 184 тис. грн.Підприємство не сплачувало за користування земельною ділянкою площею 0, 15 га в Нововолинську із липня 2017 по травень 2020 року – і прокурори, втрутившись у ситуацію, в суді наполягатимуть на стягненні з нього заборгованого у бюджет міста.