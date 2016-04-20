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ЄС продовжив заборону на в'їзд українців

ЄС продовжив заборону на в'їзд українців
Європейський союз оновив «зелений список» країн, громадяни яких можуть вільно потрапити на його територію. України там наразі немає.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради Європи, - пише Громадське.

Список обіцяють і надалі переглядати кожні 2 тижні.

Нині вирішили, що з 16 липня держави-члени Євросоюзу повинні почати скасовувати обмеження на зовнішніх кордонах для резидентів таких країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс та Уругвай.

Водночас зі списку «безпечних» країн вилучили Чорногорію та Сербію. Тепер туристи з цих країн не зможуть вільно потрапити у ЄС.

Рада Європейського Союзу 30 червня оприлюднила список країн, щодо яких знімуть обмеження на в’їзд, починаючи з 1 липня. До переліку увійшли 14 країн. України серед них не було. Водночас окремим категоріям українців в'їзд в ЄС усе ж дозволяється.

Рада ЄС наголошує, що її рішення не є юридично зобов'язувальним: кожна країна-член сама може визначати, для яких країн дозволяти в'їзд.

Для визначення того, чи знімати обмеження на в'їзд для громадян третіх країн, ЄС пропонує три критерії:

кількість нових випадків COVID-19 за останні 14 днів на 100 тисяч населення має бути близькою чи нижчою за середній показник ЄС станом на 15 червня 2020 року;

протягом цього 14-денного періоду має спостерігається стабільність або зменшення кількості нових випадків інфікування коронавірусу порівняно з попереднім 14-денним періодом;

також береться до уваги загальна оцінка реагування країни на епідемію коронавірусу з урахуванням доступної інформації (зокрема обсяги тестувань, стримування епідемії, повідомлення про неї тощо, а також надійність інформації про епідемію).

Заборону на в'їзд до ЄС через епідемію коронавірусу ввели ще в середині березня. Вона мала тривати 30 днів, після чого її кілька разів продовжували.

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Теги: ЄС, кордони
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