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За пів року луцькі прикордонники затримали контрабанди на 74 мільйони

За пів року луцькі прикордонники затримали контрабанди на 74 мільйони
Військовослужбовці Луцького прикордонного загону за 6 місяців 2020 року затримали 346 правопорушників законодавства з прикордонних питань.

Про це повідомляє пресслужба прикордонників.

Також луцькі прикордонники оформили штрафів на суму 320 тисяч 773 гривень та затримали контрабандних товарів в 336 випадках на загальну суму 74 мільйонів 119 тисяч 745 гривень, що в рази більше, ніж минулоріч (У 2019 році - 10 млн. 503 тис. 678 грн.)

Також, в ході оглядової роботи прикордонники виявили 30 одиниць зброї , 25 штук боєприпасів, 6 викрадених автомобілів та більше 21 кг. наркотичної речовини.

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Теги: Луцький прикордонний загін, кордон
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