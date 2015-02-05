За пів року луцькі прикордонники затримали контрабанди на 74 мільйони
Сьогодні, 08:10
Військовослужбовці Луцького прикордонного загону за 6 місяців 2020 року затримали 346 правопорушників законодавства з прикордонних питань.
Про це повідомляє пресслужба прикордонників.
Також луцькі прикордонники оформили штрафів на суму 320 тисяч 773 гривень та затримали контрабандних товарів в 336 випадках на загальну суму 74 мільйонів 119 тисяч 745 гривень, що в рази більше, ніж минулоріч (У 2019 році - 10 млн. 503 тис. 678 грн.)
Також, в ході оглядової роботи прикордонники виявили 30 одиниць зброї , 25 штук боєприпасів, 6 викрадених автомобілів та більше 21 кг. наркотичної речовини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прикордонників.
Також луцькі прикордонники оформили штрафів на суму 320 тисяч 773 гривень та затримали контрабандних товарів в 336 випадках на загальну суму 74 мільйонів 119 тисяч 745 гривень, що в рази більше, ніж минулоріч (У 2019 році - 10 млн. 503 тис. 678 грн.)
Також, в ході оглядової роботи прикордонники виявили 30 одиниць зброї , 25 штук боєприпасів, 6 викрадених автомобілів та більше 21 кг. наркотичної речовини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За пів року луцькі прикордонники затримали контрабанди на 74 мільйони
Сьогодні, 08:10
З вересня українським медикам підвищать зарплату
Сьогодні, 07:35
Луцькі муніципали демонтували незаконні гаражі. ФОТО
Сьогодні, 06:23
«Волинь» забила ювілейний гол під керівництвом Тлумака
Сьогодні, 05:16
У збірної України з футболу – нова форма. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 04:19