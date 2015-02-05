За пів року луцькі прикордонники затримали контрабанди на 74 мільйони

Військовослужбовці Луцького прикордонного загону за 6 місяців 2020 року затримали 346 правопорушників законодавства з прикордонних питань.Про це повідомляє пресслужба прикордонників.Також луцькі прикордонники оформили штрафів на суму 320 тисяч 773 гривень та затримали контрабандних товарів в 336 випадках на загальну суму 74 мільйонів 119 тисяч 745 гривень, що в рази більше, ніж минулоріч (У 2019 році - 10 млн. 503 тис. 678 грн.)Також, в ході оглядової роботи прикордонники виявили 30 одиниць зброї , 25 штук боєприпасів, 6 викрадених автомобілів та більше 21 кг. наркотичної речовини.