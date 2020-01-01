Встановили порогові бали для ЗНО з фізики та математики

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила поріг «склав/не склав» для тестів з математики та фізики.Члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити пороговий бал з математики, що відповідає 9 тестовим балам, з фізики – 12, - повідомляють в УЦОЯО.Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з кожного з названих нижче предметів, поріг «склав/не склав» подолали: з математики 87% осіб; з фізики – 92 %.Звертаємо увагу, що учасники тестування поточного року зможуть ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей. Бланки відповідей з математики і фізики буде розмістять на інформаційних сторінках учасників 17 липня.