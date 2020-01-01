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З вересня українським медикам підвищать зарплату

З вересня українським медикам підвищать зарплату
З 1 вересня заробітна плата лікарів зросте на 3,5 тисячі гривень.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, - пише УНІАН.

Степанов нагадав, що 15 липня Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою з 1 вересня зарплата українського лікаря у середньому зросте на 3,5 тис. грн, медичного персоналу – на близько 2,5 тис. грн, молодшого медичного персоналу – на 1 тис. 250 грн.

Крім того, уряд вчора виділив кошти у сумі понад 103 млн грн для стажування лікарів-інтернів, нагадав Степанов.

Нагадаємо, раніше Степанов повідомляв, що нинішній рівень заробітної плати медичних працівників в країні є недостатнім і має становити не менше 20-25 тисяч гривень.

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Теги: гроші, медицина
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