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У збірної України з футболу – нова форма. ФОТО, ВІДЕО

У збірної України з футболу – нова форма. ФОТО, ВІДЕО
Українська асоціація футболу презентувала нову форму збірної України.

Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення збірної України по футболу в Facebook.

Форма розроблена іспанською компанією Joma. Національна команда буде в ній грати, починаючи з матчів в Лізі націй, які пройдуть з 3 вересня по 17 листопада.

При пошитті форми використаний новий дизайн з сублімаційним друком в передній частині футболки, що має темний відтінок, навіяний традиціями української вишивки.
У збірної України з футболу – нова форма. ФОТО, ВІДЕО



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Теги: спорт, футбол
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