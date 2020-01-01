У збірної України з футболу – нова форма. ФОТО, ВІДЕО





Про це повідомляє



Форма розроблена іспанською компанією Joma. Національна команда буде в ній грати, починаючи з матчів в Лізі націй, які пройдуть з 3 вересня по 17 листопада.



При пошитті форми використаний новий дизайн з сублімаційним друком в передній частині футболки, що має темний відтінок, навіяний традиціями української вишивки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська асоціація футболу презентувала нову форму збірної України.Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення збірної України по футболу в Facebook.Форма розроблена іспанською компанією Joma. Національна команда буде в ній грати, починаючи з матчів в Лізі націй, які пройдуть з 3 вересня по 17 листопада.При пошитті форми використаний новий дизайн з сублімаційним друком в передній частині футболки, що має темний відтінок, навіяний традиціями української вишивки.

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