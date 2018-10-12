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Стань депутатом Луцькради: відбір кандидатів триває. ВІДЕО

Стань депутатом Луцькради: відбір кандидатів триває. ВІДЕО
Команда Андрія Покровського продовжує активно відбирати кандидатів у депутати Луцької міської ради. Тільки за тиждень з початку запуску проєкту свої заявки на участь подали більше 150 лучан.

ІА «Конкурент» зустрілося з деякими з них.

Ольга Зуб у свої 24 роки вже має власний бізнес. Його започаткувала в Польщі, де навчалася. Однак вирішила повернутися в рідне місто, адже своє подальше життя бачить саме тут.

«Мені тут приємно, комфортно. Я б хотіла, щоб тут росли мої діти. Я знайома з діяльністю «СВІДОМИХ». З їхніми принципами і пріоритетами. І мені вони близькі», – каже Ольга.

Юрій Лук’янчук сьогодні співвласник першого та єдиного на Волині центру ЗD-друку. А в минулому – український викладач та інженер в Італії. Його розробки можна побачити на побутовій техніці відомих брендів, автомобілях і навіть літаку.

Стань депутатом Луцькради: відбір кандидатів триває. ВІДЕО


«Я активна людина. Я хочу жити і працювати в своєму місті. Я знаю, як досягти тут покращення. «СВІДОМІ» мене зацікавили тим, що вони більше роблять, ніж говорять. Одного разу я також зрозумів, що я свідомий громадянин свого міста», – зізнається Юрій.

Анна Курнєва – зооактивістка і організаторка фестивалів для тварин. Її мета – зробити Луцьк комфортнішим для власників домашніх улюбленців. Силою Анни та її однодумців у Луцьку облаштували один з небагатьох в місті майданчик для вигулу чотирилапих. А ще організували фестиваль «Мокрі Носики», де безпритульні тварини знайшли своїх господарів.

«Цей фестиваль – це була для мене мрія. Я думала, що це нереально. Але нам допомогли «СВІДОМІ» і Андрій Покровський. І ми це втілили», – говорить Анна.

Аби стати депутатом з командою Андрія Покровського, треба заповнити анкету на сайті свідомі.укр або в офісі Громадянського Руху «СВІДОМІ» (просп. Волі, 49а, рекреаційна зона CITY PARK). Прийом заявок триватиме до 25 липня – включно.


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Теги: Андрій Покровський, кандидати, депутати, Луцькрада, СВІДОМІ
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