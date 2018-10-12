Стань депутатом Луцькради: відбір кандидатів триває. ВІДЕО

Андрія Покровського продовжує активно відбирати кандидатів у депутати Луцької міської ради. Тільки за тиждень з початку запуску проєкту свої заявки на участь подали більше 150 лучан.







Ольга Зуб у свої 24 роки вже має власний бізнес. Його започаткувала в Польщі, де навчалася. Однак вирішила повернутися в рідне місто, адже своє подальше життя бачить саме тут.



«Мені тут приємно, комфортно. Я б хотіла, щоб тут росли мої діти. Я знайома з діяльністю «СВІДОМИХ». З їхніми принципами і пріоритетами. І мені вони близькі», – каже Ольга.



Юрій Лук’янчук сьогодні співвласник першого та єдиного на Волині центру ЗD-друку. А в минулому – український викладач та інженер в Італії. Його розробки можна побачити на побутовій техніці відомих брендів, автомобілях і навіть літаку.







«Я активна людина. Я хочу жити і працювати в своєму місті. Я знаю, як досягти тут покращення. «СВІДОМІ» мене зацікавили тим, що вони більше роблять, ніж говорять. Одного разу я також зрозумів, що я свідомий громадянин свого міста», – зізнається Юрій.



Анна Курнєва – зооактивістка і організаторка фестивалів для тварин. Її мета – зробити Луцьк комфортнішим для власників домашніх улюбленців. Силою Анни та її однодумців у Луцьку облаштували один з небагатьох в місті майданчик для вигулу чотирилапих. А ще організували фестиваль «Мокрі Носики», де безпритульні тварини знайшли своїх господарів.



«Цей фестиваль – це була для мене мрія. Я думала, що це нереально. Але нам допомогли «СВІДОМІ» і Андрій Покровський. І ми це втілили», – говорить Анна.



Аби стати депутатом з командою Андрія Покровського, треба заповнити анкету на сайті





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Командапродовжує активно відбирати кандидатів у депутати Луцької міської ради. Тільки за тиждень з початку запуску проєкту свої заявки на участь подали більше 150 лучан. ІА «Конкурент» зустрілося з деякими з них.у свої 24 роки вже має власний бізнес. Його започаткувала в Польщі, де навчалася. Однак вирішила повернутися в рідне місто, адже своє подальше життя бачить саме тут.«Мені тут приємно, комфортно. Я б хотіла, щоб тут росли мої діти. Я знайома з діяльністю «СВІДОМИХ». З їхніми принципами і пріоритетами. І мені вони близькі», – каже Ольга.сьогодні співвласник першого та єдиного на Волині центру ЗD-друку. А в минулому – український викладач та інженер в Італії. Його розробки можна побачити на побутовій техніці відомих брендів, автомобілях і навіть літаку.«Я активна людина. Я хочу жити і працювати в своєму місті. Я знаю, як досягти тут покращення. «СВІДОМІ» мене зацікавили тим, що вони більше роблять, ніж говорять. Одного разу я також зрозумів, що я свідомий громадянин свого міста», – зізнається Юрій.– зооактивістка і організаторка фестивалів для тварин. Її мета – зробити Луцьк комфортнішим для власників домашніх улюбленців. Силою Анни та її однодумців у Луцьку облаштували один з небагатьох в місті майданчик для вигулу чотирилапих. А ще організували фестиваль «Мокрі Носики», де безпритульні тварини знайшли своїх господарів.«Цей фестиваль – це була для мене мрія. Я думала, що це нереально. Але нам допомогли «СВІДОМІ» і Андрій Покровський. І ми це втілили», – говорить Анна.Аби стати депутатом з командою Андрія Покровського, треба заповнити анкету на сайті свідомі.укр або в офісі Громадянського Руху «СВІДОМІ» (просп. Волі, 49а, рекреаційна зона CITY PARK). Прийом заявок триватиме до 25 липня – включно.

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