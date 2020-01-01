Ранок 17 липня: в Україні – 809 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 41
Сьогодні, 08:59
В Україні станом на 17 липня зафіксували 57 264 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за добу – 809.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксували 11 нових летальних випадків. 838 пацієнтів одужали.
Загалом в Україні зареєстрували 1 456 смертей від COVID-19. Одужали – 29 769. Хворіють нині – 26 039 пацієнтів.
На Волині за останню добу зафіксували 41 новий випадок хвороби. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3188 випадків. 74 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксували 11 нових летальних випадків. 838 пацієнтів одужали.
Загалом в Україні зареєстрували 1 456 смертей від COVID-19. Одужали – 29 769. Хворіють нині – 26 039 пацієнтів.
На Волині за останню добу зафіксували 41 новий випадок хвороби. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3188 випадків. 74 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Знайшли зниклого 18-річного хлопця з Волині
Сьогодні, 09:20
Долар підскочив у ціні: курс валют у Луцьку на 17 липня
Сьогодні, 09:05
Ранок 17 липня: в Україні – 809 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 41
Сьогодні, 08:59
Стань депутатом Луцькради: відбір кандидатів триває. ВІДЕО
Сьогодні, 08:46