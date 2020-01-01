Ранок 17 липня: в Україні – 809 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 41

В Україні станом на 17 липня зафіксували 57 264 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за добу – 809.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.Протягом доби зафіксували 11 нових летальних випадків. 838 пацієнтів одужали.Загалом в Україні зареєстрували 1 456 смертей від COVID-19. Одужали – 29 769. Хворіють нині – 26 039 пацієнтів.На Волині за останню добу зафіксували 41 новий випадок хвороби. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3188 випадків. 74 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби.