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Ранок 17 липня: в Україні – 809 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 41

Ранок 17 липня: в Україні – 809 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 41
В Україні станом на 17 липня зафіксували 57 264 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за добу – 809.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксували 11 нових летальних випадків. 838 пацієнтів одужали.

Загалом в Україні зареєстрували 1 456 смертей від COVID-19. Одужали – 29 769. Хворіють нині – 26 039 пацієнтів.

На Волині за останню добу зафіксували 41 новий випадок хвороби. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3188 випадків. 74 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби.

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Теги: коронавірус, РНБО, статистика, Україна, Волинь
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