Долар підскочив у ціні: курс валют у Луцьку на 17 липня
Сьогодні, 09:05
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.20, а продаж – 27.40.
Євро при купівлі становить – 30.85, продажу – 31.10.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.83, продаж – 6.92.
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Євро при купівлі становить – 30.85, продажу – 31.10.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.83, продаж – 6.92.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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