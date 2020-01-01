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Долар підскочив у ціні: курс валют у Луцьку на 17 липня

Долар підскочив у ціні: курс валют у Луцьку на 17 липня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.20, а продаж – 27.40.

Євро при купівлі становить – 30.85, продажу – 31.10.

Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.83, продаж – 6.92.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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