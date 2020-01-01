На Заході України очікують грози, а на Волині у деяких селах – можливі підтоплення

У західних областях України в п’ятницю, 17 липня, очікують суттєве погіршення погодних умов.Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.За даними синоптиків, цього дня на Заході України будуть грози, у зв’язку з чим у регіоні оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.Крім цього, зазначається, що 17 липня, при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см на річці Прип'ять в створi поста Рiчиця та на річці Стохiд в створi поста Любешiв буде подальше перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв.