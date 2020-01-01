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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ситуація з коронавірусом на Волині станом на 17 липня

Ситуація з коронавірусом на Волині станом на 17 липня
За останню добу на Волині зареєстрували 41 новий випадок захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 16, Луцький район – 7, Камінь – Каширський район – 3, Ківерцівський район – 3, Ратнівський район – 3, Іваничівський район – 2, Локачинський район – 2, Володимир – Волинський район – 1, Горохівський район – 1, Любешівський район – 1, Маневицький район – 1, Старовижівський район – 1.

Одужало за добу 46 осіб, - інформують у Волинській ОДА.

Загалом станом на 17 липня в області зареєстрували 3188 випадків COVID-19. Одужало 2000 осіб. 74 випадки хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 698 випадків, в т.ч. 14 летальних;
• Луцький район – 246 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 384 випадки, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 371 випадок, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 240 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Володимир-Волинський район – 245 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 193 випадки, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 64 випадки;
• Ратнівський район – 161 випадок, в т.ч. 4 летальних;
• Горохівський район – 128 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 103 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 79 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 70 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Турійський район – 51 випадок, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 46 випадків;
• Рожищенський район – 39 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 37 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 44 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 18 130 осіб, в тому числі за останню добу – 216 осіб.


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Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
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