«На гарячому» спіймали волинянина, який перекидав пакунок з наркотиками до виправної колонії

Волинські поліцейські чи не щодня виявляють осіб, які незаконно вирощують снотворний мак. Його використовують для виготовлення наркотичних речовин.Так, вночі 16 липня, поліцейські зупинили для перевірки підозрілих мешканців Нововолинська. Чоловіки мали при собі цілий «арсенал»: кілька десятків рослин снотворного маку та шприци з наповненою невідомою речовиною білого кольору, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Виявлене вилучили і направили на експертизу, а відомості зареєстрували в ЄРДР за ч. 1 ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Також їх підозрюють у викраденні наркотичних засобів.А в мешканки Ківерцівського району вилучили 15 рослин конопель та подрібнену речовину, ззовні схожу на канабіс.Також 16 липня поліцейські затримали 24-річного мешканця селища Цумань, який намагався перекинути пакунок на територію Цуманської виправної колонії. Всередині було кілька десятків таблеток незрозумілого походження та близько 30 грамів канабісу. Відомості за цим фактом зареєстрували належним чином. Встановили, що цей чоловік раніше вже мав проблеми з законом.А в Луцьку поліцейські роти ТОР УПП у Волинській області під час перевірки 19-річного хлопця виявили у нього канабіс. Слідчі вилучили речовину, відомості належним чином зареєстрували.