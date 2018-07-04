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Понад 17 мільйонів збитків через вирубку лісу: посадовцю лісової галузі з Волині повідомили про підозру

Понад 17 мільйонів збитків через вирубку лісу: посадовцю лісової галузі з Волині повідомили про підозру
Cлідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, директору одного з державних підприємств лісової охорони Волинської області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що посадовець видав та погодив документи на проведення суцільних вирубок дерев на території зоологічного заказника з порушенням вимог природоохоронного законодавства. Такими діями підозрюваний допустив незаконну вирубку дерев різних порід на ввірених йому під охорону ділянках, у результаті чого державі завдано збитків на суму понад 17 мільйонів гривень.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Волинської області. Оперативний супровід – Волинське управління ДСР Нацполіції України.


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Теги: ДБР, ліс, рубка, Волинь, посадовець, підозра, збитки
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