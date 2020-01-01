Як повинні працювати кафе і ресторани Луцька під час карантину. ПРАВИЛА





На сайті Луцької міської ради



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Згадані рекомендації передбачають:



– Температурний скринінг працівників;



– Не допуск до роботи працівників, із температурою тіла понад 37,2° С, ознаками респіраторних захворювань;



– Обов'язкову дезінфекцію засобів контактної термометрії після кожного використання;



– Маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 м;



– Дотримання відстані не менше 1,5 м між сусідніми столами та розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним столом (без урахуванням дітей віком до 14 років), якщо столи не відокремлені один від одного суцільною перегородкою;



– Дозволяється відокремлення частини стола перегородкою, що унеможливлює контакт між відвідувачами, розміщеними по обидві її сторони;



– Розміщення меню для безконтактного ознайомлення біля входу або місця прийняття замовлення, у кількості, достатній, аби уникнути скупчення людей, або на столах з матеріалу, що дозволяє проведення обробки дезінфекційним засобом (дозволяється видача одноразових паперових меню з їх подальшою утилізацією);



– Видачу замовлень в багаторазовому посуді виключно за наявності умов для його миття при високих температурах у посудомийній машині з використанням миючих засобів;



– Дозволяється користуватись одноразовим посудом з картону або паперу. Прибори й кондименти до напоїв (цукор, мішалки, трубочки тощо) мають бути в індивідуальній упаковці;



– Забезпечення можливість безготівкового (безконтактного) розрахунку;



– Заборону самостійного входу відвідувачів до закладу без супроводу працівника закладу;



– Відвідувачі повинні: обробити руки антисептичним засобом перед входом на територію закладу громадського харчування, дотримуватись соціальної дистанції в 1,5 м, заходити до закладу та пересуватись по ньому вдягненими в захисну маску, що прикриває ніс та рота (крім часу сидіння за столом з цілю приймання їжі та/або напоїв);



– Заборону функціонування дитячих кімнат;



– Заборону проведення свят, банкетів, майстер-класів, публічних подій, в яких беруть участь більше 10 осіб тощо;



– Заборону приготування їжі на відкритих кухнях (окрім тих, що відгороджені від відвідувачів);



– Заборону функціонування буфетів та зон самообслуговування;



– У закладах швидкого харчування страви, напої, підноси та столові прибори повинні видаватися персоналом на прохання відвідувача;



– Працівники закладів громадського харчування, в тому числі ті, які видають замовлення та здійснюють розрахунок, повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор, окуляри (або захисний екран між працівником та відвідувачем при видачі замовлень на виніс) та одноразові рукавички;



– Забезпечення та контроль за виконанням цих умов адміністрацією, недопущення черг та скупчень відвідувачів, навчання серед працівників щодо правил використання засобів індивідуального захисту, їх утилізації.



На період дії карантину забороняється робота після 23-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 16 липня у Луцьку відкрили заклади громадського харчування, однак із суворими обмеженнями на період карантину.На сайті Луцької міської ради опублікували перелік вимог та рекомендацій, яких повинні дотримуватися кафе та ресторани міста.– Температурний скринінг працівників;– Не допуск до роботи працівників, із температурою тіла понад 37,2° С, ознаками респіраторних захворювань;– Обов'язкову дезінфекцію засобів контактної термометрії після кожного використання;– Маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 м;– Дотримання відстані не менше 1,5 м між сусідніми столами та розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним столом (без урахуванням дітей віком до 14 років), якщо столи не відокремлені один від одного суцільною перегородкою;– Дозволяється відокремлення частини стола перегородкою, що унеможливлює контакт між відвідувачами, розміщеними по обидві її сторони;– Розміщення меню для безконтактного ознайомлення біля входу або місця прийняття замовлення, у кількості, достатній, аби уникнути скупчення людей, або на столах з матеріалу, що дозволяє проведення обробки дезінфекційним засобом (дозволяється видача одноразових паперових меню з їх подальшою утилізацією);– Видачу замовлень в багаторазовому посуді виключно за наявності умов для його миття при високих температурах у посудомийній машині з використанням миючих засобів;– Дозволяється користуватись одноразовим посудом з картону або паперу. Прибори й кондименти до напоїв (цукор, мішалки, трубочки тощо) мають бути в індивідуальній упаковці;– Забезпечення можливість безготівкового (безконтактного) розрахунку;– Заборону самостійного входу відвідувачів до закладу без супроводу працівника закладу;– Відвідувачі повинні: обробити руки антисептичним засобом перед входом на територію закладу громадського харчування, дотримуватись соціальної дистанції в 1,5 м, заходити до закладу та пересуватись по ньому вдягненими в захисну маску, що прикриває ніс та рота (крім часу сидіння за столом з цілю приймання їжі та/або напоїв);– Заборону функціонування дитячих кімнат;– Заборону проведення свят, банкетів, майстер-класів, публічних подій, в яких беруть участь більше 10 осіб тощо;– Заборону приготування їжі на відкритих кухнях (окрім тих, що відгороджені від відвідувачів);– Заборону функціонування буфетів та зон самообслуговування;– У закладах швидкого харчування страви, напої, підноси та столові прибори повинні видаватися персоналом на прохання відвідувача;– Працівники закладів громадського харчування, в тому числі ті, які видають замовлення та здійснюють розрахунок, повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор, окуляри (або захисний екран між працівником та відвідувачем при видачі замовлень на виніс) та одноразові рукавички;– Забезпечення та контроль за виконанням цих умов адміністрацією, недопущення черг та скупчень відвідувачів, навчання серед працівників щодо правил використання засобів індивідуального захисту, їх утилізації.На період дії карантину забороняється робота після 23-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.

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