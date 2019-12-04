На волинській дорозі перекинулася вантажівка





Аварія сталася у п'ятницю, 17 липня, інформує



Як повідомляють очевидці, аварія трапилась за мостом на виїзді з Нововолинська. Автомобіль ЗІЛ з’їхав з дороги та перевернувся.



Про постраждалих наразі не відомо. Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Ковель-Жовква, на відрізку між Нововолинськом та Володимиром-Волинським, трапилась ДТП.Аварія сталася у п'ятницю, 17 липня, інформує БУГ Як повідомляють очевидці, аварія трапилась за мостом на виїзді з Нововолинська. Автомобіль ЗІЛ з’їхав з дороги та перевернувся.Про постраждалих наразі не відомо. Деталі - згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію