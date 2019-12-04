На волинській дорозі перекинулася вантажівка
Сьогодні, 11:10
На автодорозі Ковель-Жовква, на відрізку між Нововолинськом та Володимиром-Волинським, трапилась ДТП.
Аварія сталася у п'ятницю, 17 липня, інформує БУГ.
Як повідомляють очевидці, аварія трапилась за мостом на виїзді з Нововолинська. Автомобіль ЗІЛ з’їхав з дороги та перевернувся.
Про постраждалих наразі не відомо. Деталі - згодом.
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Аварія сталася у п'ятницю, 17 липня, інформує БУГ.
Як повідомляють очевидці, аварія трапилась за мостом на виїзді з Нововолинська. Автомобіль ЗІЛ з’їхав з дороги та перевернувся.
Про постраждалих наразі не відомо. Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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