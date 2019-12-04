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На волинській дорозі перекинулася вантажівка

На волинській дорозі перекинулася вантажівка
На автодорозі Ковель-Жовква, на відрізку між Нововолинськом та Володимиром-Волинським, трапилась ДТП.

Аварія сталася у п'ятницю, 17 липня, інформує БУГ.

Як повідомляють очевидці, аварія трапилась за мостом на виїзді з Нововолинська. Автомобіль ЗІЛ з’їхав з дороги та перевернувся.

Про постраждалих наразі не відомо. Деталі - згодом.
На волинській дорозі перекинулася вантажівка


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Теги: вантажівка, ДТП
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