Чи обов’язково залишати свої речі у камерах схову супермаркетів





Нині у більшості магазинів можна побачити табличку з написом «Адміністрація не несе відповідальності за речі, залишені в камері схову». На думку експертів, це парадокс, адже насправді саме адміністрація магазину бере на себе обов’язок зі збереження речей, які покупець залишив. Це випливає з положень законодавства, –



Згідно з Цивільним кодексом, коли людина залишає в камері схову магазину свою річ, зачиняє її на ключ та забирає його, то між покупцем та магазином формально укладається договір зберігання. Підтвердження укладення договору зберігання — номерний жетон або ключ від камери схову з порядковим номером, який надає відвідувачеві магазин зберігач. З цього моменту торговий заклад несе відповідальність за збереження залишених речей, як зберігач, відшкодовує збитки за втрату (нестачу) або пошкодження речі, прийнятої на зберігання згідно нормам статей 942, 949–951 Цивільного кодексу України.



Крім того, у п. 21 Постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» зазначено, що суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити доступ споживачів до торговельних об'єктів без здавання на збереження особистих речей, крім товарів, реалізація яких здійснюється у таких торговельних об'єктах, та створити умови для збереження речей споживачів, у разі, коли вхід до торговельного об'єкта з товарами, які реалізуються в таких закладах, заборонено.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завітавши до торгового центру, відвідувач має право не здавати свої особисті речі до камери схову, оскільки такий обов’язок не передбачений жодним чинним нормативно-правовим актом.Нині у більшості магазинів можна побачити табличку з написом «Адміністрація не несе відповідальності за речі, залишені в камері схову». На думку експертів, це парадокс, адже насправді саме адміністрація магазину бере на себе обов’язок зі збереження речей, які покупець залишив. Це випливає з положень законодавства, – пишуть на сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.Згідно з Цивільним кодексом, коли людина залишає в камері схову магазину свою річ, зачиняє її на ключ та забирає його, то між покупцем та магазином формально укладається договір зберігання. Підтвердження укладення договору зберігання — номерний жетон або ключ від камери схову з порядковим номером, який надає відвідувачеві магазин зберігач. З цього моменту торговий заклад несе відповідальність за збереження залишених речей, як зберігач, відшкодовує збитки за втрату (нестачу) або пошкодження речі, прийнятої на зберігання згідно нормам статей 942, 949–951 Цивільного кодексу України.Крім того, у п. 21 Постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» зазначено, що суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити доступ споживачів до торговельних об'єктів без здавання на збереження особистих речей, крім товарів, реалізація яких здійснюється у таких торговельних об'єктах, та створити умови для збереження речей споживачів, у разі, коли вхід до торговельного об'єкта з товарами, які реалізуються в таких закладах, заборонено.

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