У парку в Ковелі вандали повиривали з корінням саджанці дерев





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Вандали на парковій алеї повиривали з корінням саджанці сакури.



Ковельчани зазначають, що висаджені позавчора дерева встояли всього лише два дні. Зловмисники повиривали дерева в зоні прямої видимості місцевої прокуратури та міського відділу поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зловмисники наробили шкоди в міському парку імені Тараса Шевченка.Про це Ковель медіа повідомили читачі.Вандали на парковій алеї повиривали з корінням саджанці сакури.Ковельчани зазначають, що висаджені позавчора дерева встояли всього лише два дні. Зловмисники повиривали дерева в зоні прямої видимості місцевої прокуратури та міського відділу поліції.

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