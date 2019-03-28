У парку в Ковелі вандали повиривали з корінням саджанці дерев
Сьогодні, 11:35
Зловмисники наробили шкоди в міському парку імені Тараса Шевченка.
Про це Ковель медіа повідомили читачі.
Вандали на парковій алеї повиривали з корінням саджанці сакури.
Ковельчани зазначають, що висаджені позавчора дерева встояли всього лише два дні. Зловмисники повиривали дерева в зоні прямої видимості місцевої прокуратури та міського відділу поліції.
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Про це Ковель медіа повідомили читачі.
Вандали на парковій алеї повиривали з корінням саджанці сакури.
Ковельчани зазначають, що висаджені позавчора дерева встояли всього лише два дні. Зловмисники повиривали дерева в зоні прямої видимості місцевої прокуратури та міського відділу поліції.
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