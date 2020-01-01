Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідних

На найближчі вихідні дощі з грозами охоплять усю західну частину України.Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик"Дощі можуть переходити у зливи, бути з градом та шквалом", - пише синоптик.За її словами, також періодичні і локальні опади 18-19 липня можуть поширюватися до Житомирської, Вінницької, Київської областей.На решті території України в суботу-неділю переважатиме суха погода.Температура повітря обіцяє бути комфортною, вдень в межах +25+29 градусів, на Півдні до +29+32 градусів, у західних областях дощі освіжатимуть повітря на 2-4 градуси.У Києві вихідні будуть сонячними, з температурою повітря близько +27 +28 градусів.