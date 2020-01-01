Де у Любешівському районі виявили нові випадки коронавірусу станом на 17 липня
Сьогодні, 12:07
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жительки села Цир.
Надійшли 2 негативних результати: 1 – с. Мала Глуша, 1 – с. Селісок. Одужали двоє осіб: жителька с. Підкормілля та житель с. Любешівська Воля, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 жителів смт Любешів та жительки с.Зарудчі.
За весь період спостереження станом на 17 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 70 жителів Любешівського району:
Любешів – 25 (16 одужало)
Ветли – 10 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний
Любешівська Воля – 2 (1 одужав)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище – 1
Цир - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 41 новий випадок захворювання на COVID-19. А загалом станом на 17 липня в області зареєстрували 3188 випадків коронавірусної інфекції.
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Надійшли 2 негативних результати: 1 – с. Мала Глуша, 1 – с. Селісок. Одужали двоє осіб: жителька с. Підкормілля та житель с. Любешівська Воля, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 жителів смт Любешів та жительки с.Зарудчі.
За весь період спостереження станом на 17 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 70 жителів Любешівського району:
Любешів – 25 (16 одужало)
Ветли – 10 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний
Любешівська Воля – 2 (1 одужав)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище – 1
Цир - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 41 новий випадок захворювання на COVID-19. А загалом станом на 17 липня в області зареєстрували 3188 випадків коронавірусної інфекції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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