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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де у Любешівському районі виявили нові випадки коронавірусу станом на 17 липня

Де у Любешівському районі виявили нові випадки коронавірусу станом на 17 липня
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жительки села Цир.

Надійшли 2 негативних результати: 1 – с. Мала Глуша, 1 – с. Селісок. Одужали двоє осіб: жителька с. Підкормілля та житель с. Любешівська Воля, - йдеться на сайті Любешівської РДА.

За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 жителів смт Любешів та жительки с.Зарудчі.

За весь період спостереження станом на 17 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 70 жителів Любешівського району:

Любешів – 25 (16 одужало)

Ветли – 10 (10 одужали)

Люб’язь – 8 (8 одужали)

Зарудчі – 8 (8 одужали)

Деревок – 4 (4 одужали)

Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний

Любешівська Воля – 2 (1 одужав)

Нові Березичі – 2 (1 одужала)

Проходи – 2 (1 одужала)

Залізниця - 1 (одужала)

Дольськ – 1 (одужав)

Великий Курінь – 1

Седлище – 1

Цир - 1.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 41 новий випадок захворювання на COVID-19. А загалом станом на 17 липня в області зареєстрували 3188 випадків коронавірусної інфекції.

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Теги: коронавірус, Любешів, випадки, хвороба
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