На Львівщині з підозрою на коронавірус померла 19-річна студентка





Тиждень дівчина лікувалася вдома, а коли потрапила до лікарні, то була вже в тяжкому стані. Рідні дівчини повідомляють, що в неї ще був і вірусний менінгоенцефаліт, - пише



Малювала й любила подорожувати



20-літня Соломія була студенткою другого курсу Українського католицького університету, вивчала соціологію. Дівчина дуже любила подорожувати, вона вивчала іноземні мови.



"Писала, малювала, розроблювала авторські подорожі, займалася SMM. Усе, за що вона бралася, було дійсно успішним. А якщо вона чогось не знала, то дуже швидко опановувала. Я познайомилася з нею приблизно пів року тому в школі молодіжного християнського лідерства, де вона вчилася, а я викладала. Іноді так відбувається, що з перших розмов ти знаходиш своїх людей. Пізніше я її запрошувала в три різні проєкти, де в нас з'являлися вакансії. І в неї все виходило добре", – написала про Соломію Олена Кулигіна.



Дівчина брала участь у туристичному клубі Українського католицького університету і сама багато подорожувала. Її сторінки в соцмережах буквально рясніють фото з подорожей Україною, Польщею, Словаччиною.



Соломія вважала, що подорожі роблять нас кращими. "Подорожі ведуть до того, що в нас розвиваються такі риси, як відкритість, сміливість, починаєш помічати якісь дрібниці, деталі, бачиш ширше і глибше як очима, так і серцем", – писала дівчина в себе в Instagram.



Лікарі кажуть, що Соломію госпіталізовано в Стрийську міську лікарню вже в тяжкому стані 10 липня, а померла 14-го. Кілька днів до цього вона лікувалася вдома.



"Ми не знаємо, чи зверталася вона до лікарів тоді, чи лікувалася, це треба питати в її рідних", – сказав головний лікар лікарні Йосип Бегей.



Однак батьки Соломії – Тарас і Іванна Карпи – розповідають, що насправді робили все, щоб врятувати єдину дочку. За їхніми словами, лікарі навіть не хотіли приймати її в лікарню, радили пити заспокійливі, а Соломія весь цей час скаржилася на жахливий головний біль і тяжкість у грудях.



"У суботу, 4 липня, Соломія встала і поскаржилася на головний біль. Їй треба було їхати до Львова у школу християнського лідера. Ми виміряли температуру, вона була 37,4. Нікуди вона не поїхала, ми зателефонували нашому сімейному лікарю Іванні Миколаївні Солдан. Вона призначила ліки і сказала не панікувати, все пройде", – згадує за днями тато студентки.



Соломія скаржилася на сильний головний біль, хоча температура була 37, мама вирішила поїхати з донькою на прийом до сімейного лікаря. Медикиня сказала, що ніяких противірусних не треба, температури немає, і призначила лікування.



"Дочка весь час лягала спати, у неї з'явився присмак крові в роті й сильно боліла голова. У середу ми знову звернулися до сімейного лікаря, зробили КТ легень і з'ясувалося, що в доньки двобічна пневмонія. Дзвонимо Іванні Миколаївні, вона просить посидіти в міській лікарні, там дочку повинен оглянути інфекціоніст. Ми три години його прочекали, але він так і не прийшов. Соломії погано, вона проситься додому, і ми повернулися", – розповідає мама.



Тоді батьки підняли на ноги знайомих. У Viber переслали результати КТ. Водночас лікарі запевняли, що таку пневмонію лікують вдома, нема чого лягати в лікарню, щоб підхопити ще інфекцію. Соломії призначили антибіотики, але дівчині ставало все гірше й гірше.



У четвер увечері домовилися, що дівчину подивиться заввідділення міської лікарні Роман Цапар. Він теж запевнив, що ситуація хороша, а з такою пневмонією можна лікуватися вдома. За словами батьків, ніхто не звернув увагу на те, що Соломія скаржиться на головні болі, говорить, що в неї калатає й болить серце. Лікар нібито заявив, що вона просто неврастенік, і їй потрібно випити заспокійливе.



"Нас відправили додому. Дочці так погано, що на 6 поверх я ніс її на руках", – згадує батько Тарас.



Уже в п'ятницю сімейний лікар дав направлення до міської лікарні Стрия, але в приймальному відділенні не дуже хотіли приймати дівчину, сказали, що госпіталізація тільки через головного лікаря. "Головний лікар запитує: "А хто вас сюди прислав? Так не роблять, треба було швидкою". І тільки після розмови з сімейним лікарем доньці знаходять місце", – каже Тарас.



Але через три години з лікарні зателефонувала Соломія, вона зі сльозами розповіла, що їй дуже погано, але нікого докликатись не може. Батьки кинулися в лікарню й мало не на колінах благали впустити в палату до дочки маму.



Але навіть вона не могла допроситися допомоги від лікарів. "Навіть при дружині до Соломії рідко хто заходив, потрібно було брати лікаря за рукав і тягнути в палату. Але на всі скарги вони говорили, що вона неврастенік і потрібно пити заспокійливе", – плаче мама.



Лікарі постійно змінювалися, а Соломії ставало все гірше. Уже до вечора в суботу в неї почалися провали в пам'яті і вона втратила свідомість. Тільки тоді лікар запідозрив, що в неї може бути вірусний менінгоенцефаліт.



Санітарка Соломію, як мішок, кинула на каталку, та так, що вона вдарилася головою, згадують батьки. Її повезли в реанімацію. Батьки всю ніч провели на вулиці під лікарнею, благали лікарів викликати бригаду зі Львова. Але головлікар запевняв, що Львів відмовляється їхати.



"Вранці нам сказали, що Соломія впала в кому. Потім сказали, що бригада зі Львова їде, а поки треба зробити КТ головного мозку. Пів дня шукали мобільний апарат ШВЛ, щоб перевезти дочку в сусідню кімнату. Зі Львова приїхали інфекціоніст і реаніматолог. Вони навіть не оглядали Соломію, подивилися КТ, сказали, що пошкоджень мозку немає, але вона в тяжкому стані, і її транспортувати не можна. Для них було головне, що вони призначили лікування за протоколом. Вони постійно повторювали про цей протокол. Потім нам сказали, що єдине, що ще добре працює в організмі Соломії, – це легені. Вона перебувала під апаратами. А о 6 ранку у вівторок 14 липня нам зателефонували і сказали, що Соломія померла", – плаче батько.



Батьки впевнені, їхню дочку вбили байдужість і непрофесіоналізм лікарів. "Тепер вони кажуть, що ми п'ять днів лікували дочку вдома. Так ви ж не хотіли нас приймати. Навіть у лікарні ви не хотіли оглянути доньку і чимось допомогти. Я тільки картаю себе за те, що Бог не підказав мені їхати відразу у Львів", – ридає мама Соломії.



У самій міській лікарні Стрия запевняють, що Соломія була нетранспортабельна. "Перевозити до Львова її було не можна, тому всі фахівці зі Львова консультували її в Стрию. У неї позитивний ІФА-тест. А ось результатів ПЛР-тесту ще немає. Також ми поки не можемо точно сказати з приводу енцефаліту. Всі матеріали взяті, і результати будуть готові через 7-10 днів", – сказав Бегей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У міській лікарні Стрия на Львівщині від коронавірусу померла 19-річна студентка Соломія. Лікарі кажуть, що в них це перший випадок, коли хвороба забирає таку молоду дівчину.Тиждень дівчина лікувалася вдома, а коли потрапила до лікарні, то була вже в тяжкому стані. Рідні дівчини повідомляють, що в неї ще був і вірусний менінгоенцефаліт, - пише OBOZREVATEL 20-літня Соломія була студенткою другого курсу Українського католицького університету, вивчала соціологію. Дівчина дуже любила подорожувати, вона вивчала іноземні мови."Писала, малювала, розроблювала авторські подорожі, займалася SMM. Усе, за що вона бралася, було дійсно успішним. А якщо вона чогось не знала, то дуже швидко опановувала. Я познайомилася з нею приблизно пів року тому в школі молодіжного християнського лідерства, де вона вчилася, а я викладала. Іноді так відбувається, що з перших розмов ти знаходиш своїх людей. Пізніше я її запрошувала в три різні проєкти, де в нас з'являлися вакансії. І в неї все виходило добре", – написала про Соломію Олена Кулигіна.Дівчина брала участь у туристичному клубі Українського католицького університету і сама багато подорожувала. Її сторінки в соцмережах буквально рясніють фото з подорожей Україною, Польщею, Словаччиною.Соломія вважала, що подорожі роблять нас кращими. "Подорожі ведуть до того, що в нас розвиваються такі риси, як відкритість, сміливість, починаєш помічати якісь дрібниці, деталі, бачиш ширше і глибше як очима, так і серцем", – писала дівчина в себе в Instagram.Лікарі кажуть, що Соломію госпіталізовано в Стрийську міську лікарню вже в тяжкому стані 10 липня, а померла 14-го. Кілька днів до цього вона лікувалася вдома."Ми не знаємо, чи зверталася вона до лікарів тоді, чи лікувалася, це треба питати в її рідних", – сказав головний лікар лікарніОднак батьки Соломії – Тарас і Іванна Карпи – розповідають, що насправді робили все, щоб врятувати єдину дочку. За їхніми словами, лікарі навіть не хотіли приймати її в лікарню, радили пити заспокійливі, а Соломія весь цей час скаржилася на жахливий головний біль і тяжкість у грудях."У суботу, 4 липня, Соломія встала і поскаржилася на головний біль. Їй треба було їхати до Львова у школу християнського лідера. Ми виміряли температуру, вона була 37,4. Нікуди вона не поїхала, ми зателефонували нашому сімейному лікарю Іванні Миколаївні Солдан. Вона призначила ліки і сказала не панікувати, все пройде", – згадує за днями тато студентки.Соломія скаржилася на сильний головний біль, хоча температура була 37, мама вирішила поїхати з донькою на прийом до сімейного лікаря. Медикиня сказала, що ніяких противірусних не треба, температури немає, і призначила лікування."Дочка весь час лягала спати, у неї з'явився присмак крові в роті й сильно боліла голова. У середу ми знову звернулися до сімейного лікаря, зробили КТ легень і з'ясувалося, що в доньки двобічна пневмонія. Дзвонимо Іванні Миколаївні, вона просить посидіти в міській лікарні, там дочку повинен оглянути інфекціоніст. Ми три години його прочекали, але він так і не прийшов. Соломії погано, вона проситься додому, і ми повернулися", – розповідає мама.Тоді батьки підняли на ноги знайомих. У Viber переслали результати КТ. Водночас лікарі запевняли, що таку пневмонію лікують вдома, нема чого лягати в лікарню, щоб підхопити ще інфекцію. Соломії призначили антибіотики, але дівчині ставало все гірше й гірше.У четвер увечері домовилися, що дівчину подивиться заввідділення міської лікарні Роман Цапар. Він теж запевнив, що ситуація хороша, а з такою пневмонією можна лікуватися вдома. За словами батьків, ніхто не звернув увагу на те, що Соломія скаржиться на головні болі, говорить, що в неї калатає й болить серце. Лікар нібито заявив, що вона просто неврастенік, і їй потрібно випити заспокійливе."Нас відправили додому. Дочці так погано, що на 6 поверх я ніс її на руках", – згадує батько Тарас.Уже в п'ятницю сімейний лікар дав направлення до міської лікарні Стрия, але в приймальному відділенні не дуже хотіли приймати дівчину, сказали, що госпіталізація тільки через головного лікаря. "Головний лікар запитує: "А хто вас сюди прислав? Так не роблять, треба було швидкою". І тільки після розмови з сімейним лікарем доньці знаходять місце", – каже Тарас.Але через три години з лікарні зателефонувала Соломія, вона зі сльозами розповіла, що їй дуже погано, але нікого докликатись не може. Батьки кинулися в лікарню й мало не на колінах благали впустити в палату до дочки маму.Але навіть вона не могла допроситися допомоги від лікарів. "Навіть при дружині до Соломії рідко хто заходив, потрібно було брати лікаря за рукав і тягнути в палату. Але на всі скарги вони говорили, що вона неврастенік і потрібно пити заспокійливе", – плаче мама.Лікарі постійно змінювалися, а Соломії ставало все гірше. Уже до вечора в суботу в неї почалися провали в пам'яті і вона втратила свідомість. Тільки тоді лікар запідозрив, що в неї може бути вірусний менінгоенцефаліт.Санітарка Соломію, як мішок, кинула на каталку, та так, що вона вдарилася головою, згадують батьки. Її повезли в реанімацію. Батьки всю ніч провели на вулиці під лікарнею, благали лікарів викликати бригаду зі Львова. Але головлікар запевняв, що Львів відмовляється їхати."Вранці нам сказали, що Соломія впала в кому. Потім сказали, що бригада зі Львова їде, а поки треба зробити КТ головного мозку. Пів дня шукали мобільний апарат ШВЛ, щоб перевезти дочку в сусідню кімнату. Зі Львова приїхали інфекціоніст і реаніматолог. Вони навіть не оглядали Соломію, подивилися КТ, сказали, що пошкоджень мозку немає, але вона в тяжкому стані, і її транспортувати не можна. Для них було головне, що вони призначили лікування за протоколом. Вони постійно повторювали про цей протокол. Потім нам сказали, що єдине, що ще добре працює в організмі Соломії, – це легені. Вона перебувала під апаратами. А о 6 ранку у вівторок 14 липня нам зателефонували і сказали, що Соломія померла", – плаче батько.Батьки впевнені, їхню дочку вбили байдужість і непрофесіоналізм лікарів. "Тепер вони кажуть, що ми п'ять днів лікували дочку вдома. Так ви ж не хотіли нас приймати. Навіть у лікарні ви не хотіли оглянути доньку і чимось допомогти. Я тільки картаю себе за те, що Бог не підказав мені їхати відразу у Львів", – ридає мама Соломії.У самій міській лікарні Стрия запевняють, що Соломія була нетранспортабельна. "Перевозити до Львова її було не можна, тому всі фахівці зі Львова консультували її в Стрию. У неї позитивний ІФА-тест. А ось результатів ПЛР-тесту ще немає. Також ми поки не можемо точно сказати з приводу енцефаліту. Всі матеріали взяті, і результати будуть готові через 7-10 днів", – сказав Бегей.

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