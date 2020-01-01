вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Львівщині з підозрою на коронавірус померла 19-річна студентка

На Львівщині з підозрою на коронавірус померла 19-річна студентка
У міській лікарні Стрия на Львівщині від коронавірусу померла 19-річна студентка Соломія. Лікарі кажуть, що в них це перший випадок, коли хвороба забирає таку молоду дівчину.

Тиждень дівчина лікувалася вдома, а коли потрапила до лікарні, то була вже в тяжкому стані. Рідні дівчини повідомляють, що в неї ще був і вірусний менінгоенцефаліт, - пише OBOZREVATEL.

Малювала й любила подорожувати

20-літня Соломія була студенткою другого курсу Українського католицького університету, вивчала соціологію. Дівчина дуже любила подорожувати, вона вивчала іноземні мови.
На Львівщині з підозрою на коронавірус померла 19-річна студентка

"Писала, малювала, розроблювала авторські подорожі, займалася SMM. Усе, за що вона бралася, було дійсно успішним. А якщо вона чогось не знала, то дуже швидко опановувала. Я познайомилася з нею приблизно пів року тому в школі молодіжного християнського лідерства, де вона вчилася, а я викладала. Іноді так відбувається, що з перших розмов ти знаходиш своїх людей. Пізніше я її запрошувала в три різні проєкти, де в нас з'являлися вакансії. І в неї все виходило добре", – написала про Соломію Олена Кулигіна.

Дівчина брала участь у туристичному клубі Українського католицького університету і сама багато подорожувала. Її сторінки в соцмережах буквально рясніють фото з подорожей Україною, Польщею, Словаччиною.

Соломія вважала, що подорожі роблять нас кращими. "Подорожі ведуть до того, що в нас розвиваються такі риси, як відкритість, сміливість, починаєш помічати якісь дрібниці, деталі, бачиш ширше і глибше як очима, так і серцем", – писала дівчина в себе в Instagram.

Лікарі кажуть, що Соломію госпіталізовано в Стрийську міську лікарню вже в тяжкому стані 10 липня, а померла 14-го. Кілька днів до цього вона лікувалася вдома.

"Ми не знаємо, чи зверталася вона до лікарів тоді, чи лікувалася, це треба питати в її рідних", – сказав головний лікар лікарні Йосип Бегей.

Однак батьки Соломії – Тарас і Іванна Карпи – розповідають, що насправді робили все, щоб врятувати єдину дочку. За їхніми словами, лікарі навіть не хотіли приймати її в лікарню, радили пити заспокійливі, а Соломія весь цей час скаржилася на жахливий головний біль і тяжкість у грудях.

"У суботу, 4 липня, Соломія встала і поскаржилася на головний біль. Їй треба було їхати до Львова у школу християнського лідера. Ми виміряли температуру, вона була 37,4. Нікуди вона не поїхала, ми зателефонували нашому сімейному лікарю Іванні Миколаївні Солдан. Вона призначила ліки і сказала не панікувати, все пройде", – згадує за днями тато студентки.

Соломія скаржилася на сильний головний біль, хоча температура була 37, мама вирішила поїхати з донькою на прийом до сімейного лікаря. Медикиня сказала, що ніяких противірусних не треба, температури немає, і призначила лікування.

"Дочка весь час лягала спати, у неї з'явився присмак крові в роті й сильно боліла голова. У середу ми знову звернулися до сімейного лікаря, зробили КТ легень і з'ясувалося, що в доньки двобічна пневмонія. Дзвонимо Іванні Миколаївні, вона просить посидіти в міській лікарні, там дочку повинен оглянути інфекціоніст. Ми три години його прочекали, але він так і не прийшов. Соломії погано, вона проситься додому, і ми повернулися", – розповідає мама.

Тоді батьки підняли на ноги знайомих. У Viber переслали результати КТ. Водночас лікарі запевняли, що таку пневмонію лікують вдома, нема чого лягати в лікарню, щоб підхопити ще інфекцію. Соломії призначили антибіотики, але дівчині ставало все гірше й гірше.

У четвер увечері домовилися, що дівчину подивиться заввідділення міської лікарні Роман Цапар. Він теж запевнив, що ситуація хороша, а з такою пневмонією можна лікуватися вдома. За словами батьків, ніхто не звернув увагу на те, що Соломія скаржиться на головні болі, говорить, що в неї калатає й болить серце. Лікар нібито заявив, що вона просто неврастенік, і їй потрібно випити заспокійливе.

"Нас відправили додому. Дочці так погано, що на 6 поверх я ніс її на руках", – згадує батько Тарас.

Уже в п'ятницю сімейний лікар дав направлення до міської лікарні Стрия, але в приймальному відділенні не дуже хотіли приймати дівчину, сказали, що госпіталізація тільки через головного лікаря. "Головний лікар запитує: "А хто вас сюди прислав? Так не роблять, треба було швидкою". І тільки після розмови з сімейним лікарем доньці знаходять місце", – каже Тарас.

Але через три години з лікарні зателефонувала Соломія, вона зі сльозами розповіла, що їй дуже погано, але нікого докликатись не може. Батьки кинулися в лікарню й мало не на колінах благали впустити в палату до дочки маму.

Але навіть вона не могла допроситися допомоги від лікарів. "Навіть при дружині до Соломії рідко хто заходив, потрібно було брати лікаря за рукав і тягнути в палату. Але на всі скарги вони говорили, що вона неврастенік і потрібно пити заспокійливе", – плаче мама.

Лікарі постійно змінювалися, а Соломії ставало все гірше. Уже до вечора в суботу в неї почалися провали в пам'яті і вона втратила свідомість. Тільки тоді лікар запідозрив, що в неї може бути вірусний менінгоенцефаліт.

Санітарка Соломію, як мішок, кинула на каталку, та так, що вона вдарилася головою, згадують батьки. Її повезли в реанімацію. Батьки всю ніч провели на вулиці під лікарнею, благали лікарів викликати бригаду зі Львова. Але головлікар запевняв, що Львів відмовляється їхати.

"Вранці нам сказали, що Соломія впала в кому. Потім сказали, що бригада зі Львова їде, а поки треба зробити КТ головного мозку. Пів дня шукали мобільний апарат ШВЛ, щоб перевезти дочку в сусідню кімнату. Зі Львова приїхали інфекціоніст і реаніматолог. Вони навіть не оглядали Соломію, подивилися КТ, сказали, що пошкоджень мозку немає, але вона в тяжкому стані, і її транспортувати не можна. Для них було головне, що вони призначили лікування за протоколом. Вони постійно повторювали про цей протокол. Потім нам сказали, що єдине, що ще добре працює в організмі Соломії, – це легені. Вона перебувала під апаратами. А о 6 ранку у вівторок 14 липня нам зателефонували і сказали, що Соломія померла", – плаче батько.

Батьки впевнені, їхню дочку вбили байдужість і непрофесіоналізм лікарів. "Тепер вони кажуть, що ми п'ять днів лікували дочку вдома. Так ви ж не хотіли нас приймати. Навіть у лікарні ви не хотіли оглянути доньку і чимось допомогти. Я тільки картаю себе за те, що Бог не підказав мені їхати відразу у Львів", – ридає мама Соломії.

У самій міській лікарні Стрия запевняють, що Соломія була нетранспортабельна. "Перевозити до Львова її було не можна, тому всі фахівці зі Львова консультували її в Стрию. У неї позитивний ІФА-тест. А ось результатів ПЛР-тесту ще немає. Також ми поки не можемо точно сказати з приводу енцефаліту. Всі матеріали взяті, і результати будуть готові через 7-10 днів", – сказав Бегей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дівчина, смерть Львівщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Жадібні, тупі і ґонорові як євреї, хоча як не батьки то діди - сільська рогульня.
Відповісти
Жадібні, тупі і ґонорові як євреї, хоча як не батьки то діди - сільська рогульня.
Відповісти
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі в останню путь провели Героя АТО, який помер від раку. ФОТО
Сьогодні, 13:02
Ліквідували спалахи коронавірусу у школі, «Волиньгазі» та пункті перебування іноземців
Сьогодні, 12:58
На Львівщині з підозрою на коронавірус померла 19-річна студентка
Сьогодні, 12:50
У пожежі на Волині загинув 45-річний чоловік
Сьогодні, 12:43
Коронавірус виявили у працівників луцького медзакладу
Сьогодні, 12:31
Схожі новини
Волинянин, який за кермом авто збив 15-річну велосипедистку, постане перед судом Волинянин, який за кермом авто збив 15-річну велосипедистку, постане перед судом
25 червень, 15:39
На Рівненщині дівчина намагалась врятувати з водойми хлопця та втопилась разом з ним На Рівненщині дівчина намагалась врятувати з водойми хлопця та втопилась разом з ним
19 червень, 13:47
В торговому центрі Луцька дівчина вкрала телефон В торговому центрі Луцька дівчина вкрала телефон
15 червень, 12:45
Жінка за кермом Ford збила 16-річну дівчину: подробиці аварії у Володимирі Жінка за кермом Ford збила 16-річну дівчину: подробиці аварії у Володимирі
05 червень, 10:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Магічний Світязь з висоти пташиного польоту
Сьогодні, 15:55
 0
Зеленський призначив ще чотирьох суддів у місцеві суди Волині
Сьогодні, 15:22
 0
Як працюватимуть кінотеатри на Волині після відкриття. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
 0
«Укрзалізниця» повертає сім потягів, які курсують Волинню
Сьогодні, 14:57
 0
У районі на Волині талановиті учні отримали премії та нагороди. ФОТО
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8