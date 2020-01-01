Коронавірус виявили у працівників луцького медзакладу
Сьогодні, 12:31
У Луцькому центрі первинної медичної допомоги № 3 зафіксували два випадки захворювання на коронавірус серед працівників.
Про це повідомляють на офіційній сторінці КП "Луцький центр ПМД №3".
Хворобу виявили у робітника з комплексного обслуговування приміщення і у санітарки. Зауважили, вказані випадки не пов'язані із захворюваннями на виробництві.
Хворі перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем проживання. Крайня дата перебування на роботі - 2 липня, тобто термін самоізоляції та інкубаційного періоду пройдено. Повторних випадків зараження не було.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці КП "Луцький центр ПМД №3".
Хворобу виявили у робітника з комплексного обслуговування приміщення і у санітарки. Зауважили, вказані випадки не пов'язані із захворюваннями на виробництві.
Хворі перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем проживання. Крайня дата перебування на роботі - 2 липня, тобто термін самоізоляції та інкубаційного періоду пройдено. Повторних випадків зараження не було.
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