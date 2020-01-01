Коронавірус виявили у працівників луцького медзакладу





Про це



Хворобу виявили у робітника з комплексного обслуговування приміщення і у санітарки. Зауважили, вказані випадки не пов'язані із захворюваннями на виробництві.



Хворі перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем проживання. Крайня дата перебування на роботі - 2 липня, тобто термін самоізоляції та інкубаційного періоду пройдено. Повторних випадків зараження не було.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому центрі первинної медичної допомоги № 3 зафіксували два випадки захворювання на коронавірус серед працівників.Про це повідомляють на офіційній сторінці КП "Луцький центр ПМД №3".Хворобу виявили у робітника з комплексного обслуговування приміщення і у санітарки. Зауважили, вказані випадки не пов'язані із захворюваннями на виробництві.Хворі перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем проживання. Крайня дата перебування на роботі - 2 липня, тобто термін самоізоляції та інкубаційного періоду пройдено. Повторних випадків зараження не було.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію