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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус виявили у працівників луцького медзакладу

Коронавірус виявили у працівників луцького медзакладу
У Луцькому центрі первинної медичної допомоги № 3 зафіксували два випадки захворювання на коронавірус серед працівників.

Про це повідомляють на офіційній сторінці КП "Луцький центр ПМД №3".

Хворобу виявили у робітника з комплексного обслуговування приміщення і у санітарки. Зауважили, вказані випадки не пов'язані із захворюваннями на виробництві.

Хворі перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем проживання. Крайня дата перебування на роботі - 2 липня, тобто термін самоізоляції та інкубаційного періоду пройдено. Повторних випадків зараження не було.


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Теги: коронавірус, Луцьк, медзаклад
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