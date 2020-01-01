У пожежі на Волині загинув 45-річний чоловік





Повідомлення про пожежу надійшло вчора, 16 липня, о 01:13, інформують волинські рятувальники.



Перший підрозділ служби «101» прибув до місця події о 01:25. На пожежу виїжджали рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ковель Управління ДСНС у Волинській області (один автомобіль), команди місцевої пожежної охорони с. Уховецьк та с. Скулин Ковельського району. Пожежу локалізували о 01:40, ліквідували о 02:04. На місці пожежі виявили тіло громадянина Олександра П., 1975 р.н.



Вогонь знищив дах будівлі, перекриття, речі домашнього вжитку, меблі, пошкодив стіни. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем загиблого.



Також 16 липня о 10:51 надійшло повідомлення про пожежу в цегляній літній кухні в селі Осекрів Турійського району. Пожежу ліквідували об 11:54. Вогонь знищив 40м2 стін, перекриття 40м2, покрівлю площею 75 м2 будівлі. Причину пожежі встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В дерев’яній господарській будівлі в селі Кричевичі Ковельського району під час пожежі виявили тіло 45-річного чоловіка.Повідомлення про пожежу надійшло вчора, 16 липня, о 01:13, інформують волинські рятувальники.Перший підрозділ служби «101» прибув до місця події о 01:25. На пожежу виїжджали рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ковель Управління ДСНС у Волинській області (один автомобіль), команди місцевої пожежної охорони с. Уховецьк та с. Скулин Ковельського району. Пожежу локалізували о 01:40, ліквідували о 02:04. На місці пожежі виявили тіло громадянина Олександра П., 1975 р.н.Вогонь знищив дах будівлі, перекриття, речі домашнього вжитку, меблі, пошкодив стіни. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем загиблого.Також 16 липня о 10:51 надійшло повідомлення про пожежу в цегляній літній кухні в селі Осекрів Турійського району. Пожежу ліквідували об 11:54. Вогонь знищив 40м2 стін, перекриття 40м2, покрівлю площею 75 м2 будівлі. Причину пожежі встановлюють.

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