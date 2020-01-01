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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ліквідували спалахи коронавірусу у школі, «Волиньгазі» та пункті перебування іноземців

Ліквідували спалахи коронавірусу у школі, «Волиньгазі» та пункті перебування іноземців
За останній тиждень у Волинській області ліквідували декілька спалахів коронавірусної інфекції.

Про це йшлося у п’ятницю, 17 липня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що в області контрольована ситуація з коронавірусом. Показник інфікування складає - 9,6 при рекомендованому 10. Зменшилась і кількість хворих на пневмонію удвічі і становить 101 випадок.

Охоплення тестуваннями складає 78,7 на 100 тисяч населення при рекомендованому 24 на 100 тисяч. Загалом обстежили методом ПЛР понад 18 тисяч волинян із початку пандемії. 34,7 – показник завантаженості ліжок.

Коефіцієнт виявлення випадків інфікування не відповідає рекомендованим і становить 17,5 при рекомендованому 11.

За останню добу коронавірус підтвердили у 41 людини. За останній тиждень ліквідували осередки хвороби у Любешівському терцентрі соцобслуговування, «Волиньгазі», у Костюхнівці, «Спільному лісі», Камінь-Каширському ЦПМСД , школі №3 міста Ківерці, пункті тимчасовго перебування іноземців «Журавичі», будинку милосердя у Скобелці.


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Теги: коронавірус, хвороба, спахахи
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