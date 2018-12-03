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У Володимирі в останню путь провели Героя АТО, який помер від раку. ФОТО

У Володимирі в останню путь провели Героя АТО, який помер від раку. ФОТО
17 липня на площі Героїв мешканці Володимира-Волинського провели в останню путь колишнього полковника 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Сулімова.

Про це повідомляють на сайті Володим-Волинської міської ради.

Сергій Сулімов до 2015 року служив у 51 ОМБр. Із 2014 по 2019 роки він брав участь в АТО/ООС, згодом дізнався від лікарів про страшний діагноз – рак лімфоїдної тканини. Ветеран АТО два роки боровся з хворобою, однак тривале лікування та реабілітація не дали очікуваних результатів – 15 липня серце чоловіка зупинилося.

За словами колег, Сергій був хорошим другом та порадником у колективі, прикладом військової дисципліни та армійського порядку, але у хвороби немає віку чи статі, сильних чи слабших – вона приходить, коли цього не чекаєш.

У центрі Володимира на Героя АТО чекало чимало небайдужих містян. Тут же священники відслужили панахиду за упокій його душі.

Провести в останню путь справжнього патріота своєї землі прийшли бойові побратими, представники влади, працівники органів місцевого самоврядування, члени Спілки ветеранів АТО, небайдужі мешканці міста.

З усіма військовими почестями Сергія Сулімова поховають на кладовищі у Володимирі-Волинському.

У Володимирі в останню путь провели Героя АТО, який помер від раку. ФОТО
У Володимирі в останню путь провели Героя АТО, який помер від раку. ФОТО
У Володимирі в останню путь провели Героя АТО, який помер від раку. ФОТО
У Володимирі в останню путь провели Героя АТО, який помер від раку. ФОТО
У Володимирі в останню путь провели Героя АТО, який помер від раку. ФОТО
У Володимирі в останню путь провели Героя АТО, який помер від раку. ФОТО
У Володимирі в останню путь провели Героя АТО, який помер від раку. ФОТО
У Володимирі в останню путь провели Героя АТО, який помер від раку. ФОТО

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Теги: Володимир, прощання, атовець, рак
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