У Володимирі в останню путь провели Героя АТО, який помер від раку. ФОТО

Сергія Сулімова.



Про це



Сергій Сулімов до 2015 року служив у 51 ОМБр. Із 2014 по 2019 роки він брав участь в АТО/ООС, згодом дізнався від лікарів про страшний діагноз – рак лімфоїдної тканини. Ветеран АТО два роки боровся з хворобою, однак тривале лікування та реабілітація не дали очікуваних результатів – 15 липня серце чоловіка зупинилося.



За словами колег, Сергій був хорошим другом та порадником у колективі, прикладом військової дисципліни та армійського порядку, але у хвороби немає віку чи статі, сильних чи слабших – вона приходить, коли цього не чекаєш.



У центрі Володимира на Героя АТО чекало чимало небайдужих містян. Тут же священники відслужили панахиду за упокій його душі.



Провести в останню путь справжнього патріота своєї землі прийшли бойові побратими, представники влади, працівники органів місцевого самоврядування, члени Спілки ветеранів АТО, небайдужі мешканці міста.



З усіма військовими почестями Сергія Сулімова поховають на кладовищі у Володимирі-Волинському.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 липня на площі Героїв мешканці Володимира-Волинського провели в останню путь колишнього полковника 59-ї окремої мотопіхотної бригадиПро це повідомляють на сайті Володим-Волинської міської ради.Сергій Сулімов до 2015 року служив у 51 ОМБр. Із 2014 по 2019 роки він брав участь в АТО/ООС, згодом дізнався від лікарів про страшний діагноз – рак лімфоїдної тканини. Ветеран АТО два роки боровся з хворобою, однак тривале лікування та реабілітація не дали очікуваних результатів –За словами колег, Сергій був хорошим другом та порадником у колективі, прикладом військової дисципліни та армійського порядку, але у хвороби немає віку чи статі, сильних чи слабших – вона приходить, коли цього не чекаєш.У центрі Володимира на Героя АТО чекало чимало небайдужих містян. Тут же священники відслужили панахиду за упокій його душі.Провести в останню путь справжнього патріота своєї землі прийшли бойові побратими, представники влади, працівники органів місцевого самоврядування, члени Спілки ветеранів АТО, небайдужі мешканці міста.З усіма військовими почестями Сергія Сулімова поховають на кладовищі у Володимирі-Волинському.

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