У Володимирі в останню путь провели Героя АТО, який помер від раку. ФОТО
Сьогодні, 13:02
17 липня на площі Героїв мешканці Володимира-Волинського провели в останню путь колишнього полковника 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Сулімова.
Про це повідомляють на сайті Володим-Волинської міської ради.
Сергій Сулімов до 2015 року служив у 51 ОМБр. Із 2014 по 2019 роки він брав участь в АТО/ООС, згодом дізнався від лікарів про страшний діагноз – рак лімфоїдної тканини. Ветеран АТО два роки боровся з хворобою, однак тривале лікування та реабілітація не дали очікуваних результатів – 15 липня серце чоловіка зупинилося.
За словами колег, Сергій був хорошим другом та порадником у колективі, прикладом військової дисципліни та армійського порядку, але у хвороби немає віку чи статі, сильних чи слабших – вона приходить, коли цього не чекаєш.
У центрі Володимира на Героя АТО чекало чимало небайдужих містян. Тут же священники відслужили панахиду за упокій його душі.
Провести в останню путь справжнього патріота своєї землі прийшли бойові побратими, представники влади, працівники органів місцевого самоврядування, члени Спілки ветеранів АТО, небайдужі мешканці міста.
З усіма військовими почестями Сергія Сулімова поховають на кладовищі у Володимирі-Волинському.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті Володим-Волинської міської ради.
Сергій Сулімов до 2015 року служив у 51 ОМБр. Із 2014 по 2019 роки він брав участь в АТО/ООС, згодом дізнався від лікарів про страшний діагноз – рак лімфоїдної тканини. Ветеран АТО два роки боровся з хворобою, однак тривале лікування та реабілітація не дали очікуваних результатів – 15 липня серце чоловіка зупинилося.
За словами колег, Сергій був хорошим другом та порадником у колективі, прикладом військової дисципліни та армійського порядку, але у хвороби немає віку чи статі, сильних чи слабших – вона приходить, коли цього не чекаєш.
У центрі Володимира на Героя АТО чекало чимало небайдужих містян. Тут же священники відслужили панахиду за упокій його душі.
Провести в останню путь справжнього патріота своєї землі прийшли бойові побратими, представники влади, працівники органів місцевого самоврядування, члени Спілки ветеранів АТО, небайдужі мешканці міста.
З усіма військовими почестями Сергія Сулімова поховають на кладовищі у Володимирі-Волинському.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скільки на Волині коштує лікування хворого із COVID-19
Сьогодні, 13:19
У Володимирі в останню путь провели Героя АТО, який помер від раку. ФОТО
Сьогодні, 13:02
Ліквідували спалахи коронавірусу у школі, «Волиньгазі» та пункті перебування іноземців
Сьогодні, 12:58
На Львівщині від коронавірусу померла 19-річна студентка
Сьогодні, 12:50